HAYDARPAŞA GARI'NDA KİTAP YOLCULUĞU SONA ERDİ

Kadıköy Belediyesi'nin tarihi Haydarpaşa Garı'nda düzenlediği 9. Kadıköy Kitap Günleri'ni 9 günde 325 bin kişi ziyaret etti. Dün sona eren Kitap Günleri'nde 2 milyon kitap satıldı

3 Haziran'da başlayıp 11 Haziran'da sona eren 9.Kadıköy Kitap Günleri'ni 325 bin kişi ziyaret etti. 2 milyon kitap satışıyla Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşen kitap yolculuğu sona erdi.

Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan, bu yılki Kitap Günleri’nin Onur Konuğu oldu. 30 yıla yakın Cumhuriyet gazetesinde çalışan, 25 yıldır Kitap Eki’nin Yayın Yönetmenliği’ni sürdüren tutuklu gazeteci Turhan Günay, Kadıköy Belediyesi 9. Kitap Günleri’nin “Yayıncılık Onur Ödülü”ne değer görüldü. Aralarında İrfan Değirmenci, Murathan Mungan, Ahmet Ümit, Haydar Ergülen, Enis Batur, Yekta Kopan, Ercan Kesal, Hüsnü Mahalli, İbrahim Kaboğlu, Fatih Portakal, İhsan Eliaçık, İoanna Kuçuradi, Sevin Okyay, Özgür Mumcu, Ataol Behramoğlu, Mert Fırat, Türkan Şoray, Nihat Sırdar, Sunay Akın gibi pek çok yazar, şair, gazeteci, oyuncu, bilim insanı ve felsefeci İstanbullularla buluştu.

Kısa Film Kolektifi’nin film gösterimlerine ve söyleşilerine de ev sahipliği yapan Kitap Günleri boyunca özellikle çocuk ziyaretçilerin faydalı ve eğlenceli vakit geçirebileceği pek çok atölye düzenlendi. Felsefe, Origami, Karikatür, Yaratıcı Yazarlık, Dedektiflik, Hikâye Yazma, Portre Çizim ve Masal Terapisi atölyelerinde çocuklar neşeli saatler geçirdi.

Tümüyle Kadıköy Belediyesi olanaklarıyla gerçekleşen Kitap Günleri için 10 bin metrekarelik peronlar ve tüm trenler Kadıköy Belediyesi tarafından temizlendi ve onarıldı. Kitap Günleri’nde elektrik, temizlik, teknik, tasarım, organizasyon, güvenlik, iletişim, sağlık, ulaşım vb. olmak üzere 200 Kadıköy Belediyesi personeli çalıştı.

Her gün 3 noktadan Haydarpaşa Garı’na sürekli ring seferlerinin yapıldığı Kitap Günleri’ni sadece Kadıköylüler değil İstanbul ve çevre illerden okurlar da ziyaret etti.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Kitap Günleri’ni son gününde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret etti. Kitap Günleri’ni Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu eşliğinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamza Çebi, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile birlikte gezen Kılıçdaroğlu etkinlik hakkında bilgi aldı. Yazarların imza masalarına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na okurların da ilgisi yoğundu.

NUHOĞLU: İNSANLAR KİTAPLARA VE HAYDARPAŞA’YA SAHİP ÇIKIYOR

Kitap Günleri’ne ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyled: “Tarihi Haydarpaşa Garı ile kitapları buluşturduk. Geçtiğimiz yıl 5 gün süren Kitap Günleri’ni 110 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl 9 gün yaptık ve 325 bin kişi ziyaret etti. Bu çok güzel bir şey. Haydarpaşa kamusal bir alan ve insanlar buraya 'burası bana ait' duygusu ile geldi, kamusal alanına ve kitaplara sahip çıktı. İyi bir şey yaptığınız zaman mutlaka yerini ve karşılığını buluyor. İyi bir şey yaptığımızı buraya gelen insanların yüzünden, sesinden anlıyoruz. Bütün kalabalığa rağmen insanların yüzünde tebessüm vardı. Bu tebessümü sağlayabildiğimiz için guruluyuz. Kitap Günleri’nin bütün organizasyonu belediye çalışanlarımız tarafından yapıldı. Ben özverili çalışmaları nedeniyle tüm çalışanlarımıza ve katılan herkese teşekkür ediyorum.”