Haydarpaşa'da Son İki Gün

Kadıköy Belediyesi tarafından tarihi Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen Kitap Günleri’nin son iki gününde sanat ve edebiyat dünyasından pek çok isim okurlarla buluşacak

3 Haziran Cumartesi günü başlayan 180 yayınevi, 16 sivil toplum örgütü, 28 bireysel yazarın yer aldığı Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen Kadıköy Kitap Günleri devam ediyor. Tümüyle Kadıköy Belediyesi çalışanları ve olanaklarıyla gerçekleştirilen Kitap Günleri’ni şimdiye kadar 180 bin kişi ziyaret etti.

Onur konuğunun Füruzan olduğu, Yayıncılık Onur Ödülü’nün şu an cezaevinde olan Cumhuriyet gazetesi Kitap eki yayın yönetmeni Turhan Günay’a, Çizgi Roman Ödülü’nün ise Suat Yalaz’a verildiği Kadıköy Kitap Günleri’nde bine yakın yazar kitaplarını imzaladı.

Okurların aldıkları kitapları vagonlarda okudukları ve tarihi Haydarpaşa atmosferinde yeni yazarlarla tanıştıkları, kitaplarını aldıkları etkinlik olumsuz hava koşullarına rağmen büyük ilgi görüyor.

11 Haziran Pazar akşamı sona erecek Kitap Günleri’nin son iki gününde kaçırılmayacak söyleşi ve imza günleri var. Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Nihat Sırdat, Özgür Mumcu, Sevn Okyay, Güldal Mumcu, Mert Fırat, Sunay Akın gibi isimler söyleşi ile okurlarla buluşurken Hasan Ali Toptaş, İlber Ortaylı, Afşar Timuçin, Canan Tan, Mario Levi ve pek çok yazar kitaplarını imzalayacak.

KENT VE YEREL YÖNETİMLER

Cumartesi günü Kitap Günleri’nde sadece edebiyat konuşulmayacak, kent sorunları ve yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları da gündemde olacak. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ODTÜ’den Prof. Dr. H. Tarık Şengül ile birlikte vereceği söyleşide Kadıköylülerle buluşacak.

SULTAN HAYDARPAŞA’DA

Edebiyatımızın usta kalemlerinin kitaplarını imzalayacağı Kitap Günleri’nin bir başka konuğu ise Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray olacak. Türkan Şoray “Ben ve Sinemam “isimli kitabını imzalayacak.

11 Haziran Pazar günü sona erecek ve sürpriz isimlerin imza günleri ile katılacağı Kitap Günleri’nin son iki gün programı şöyle:

10 HAZİRAN CUMARTESİ

13.00

“YAZMAK VE KONUŞMAK”

Konuşmacı: Nihat Sırdar Düzenleyen: İnkılap Kitapevi

“221B DERGİSİ VE POLİSİYE”

Konuşmacılar: Celil Oker, Sevin Okyay Düzenleyen: Mylos Yayın Grubu, Labirent Yayınları

14.30

“SEVGİLİM İSTANBUL”

Konuşmacı: Ahmet Ümit Düzenleyen: Everest Yayınları A Salonu

“İÇİMDEN GEÇEN ZAMAN”

Konuşmacı: Ş. Güldal Mumcu Düzenleyen: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı

16.00

“UFUK AYARI”

Konuşmacı: Murathan Mungan Düzenleyen: Metis Yayınları

“GÜNERİ İÇOĞLU’YLA MUHABBET SÖYLEŞİ VE İMZA”

Konuşmacı: Güneri İÇOĞLU Düzenleyen: Leman Dergisi

17.30

“KENT VE YEREL YÖNETİMLER”

Konuşmacılar: Aykurt Nuhoğlu, Tarık Şengün Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi

“DÜNYA İLE SÖYLEŞEN ŞAİR”

Konuşmacı: Ataol Behramoğlu, Figen Yılmaz Düzenleyen: Tekin Yayınevi

B Salonu

19.00

“İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK İCADI ÇALIŞACAK MI? : BARIŞ MAKİNASI”

Konuşmacılar: Özgür Mumcu Düzenleyen: April Yayıncılık

“2000’li YILLARDA ÖYKÜ”

Konuşmacılar: Seray Şahiner, Behçet Çelik, Faruk Duman, Müge İplikçi Düzenleyen: Can Yayınları

11 HAZİRAN PAZAR

12.00

“SANAT VE HAYAT”

Konuşmacı: Mert Fırat Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi

13.00

“MİZAHTA KADIN HAREKETİ” SÖYLEŞİ VE İMZA

Konuşmacılar: Bayan Yanı Dergisi Yazar ve Çizerleri Düzenleyen: Bayan Yanı Dergisi

“FOTOĞRAFTAN FİLİZLENEN ÖYKÜLER”

Konuşmacı: Tolga Gümüşay Düzenleyen: Altın Kitaplar B Salonu

14.30

“DEMOKRASİ İÇİN DİRENMEK”

Konuşmacı: Emre Kongar Düzenleyen: Kırmızı Kedi Yayınevi

A Salonu

“TÜRKİYE ROCK TARİHİ”

Konuşmacı: Güven Erkin Erkal Düzenleyen: Mylos Yayın Grubu, Labirent Yayınları

16.00

“EN SON UYARI: DEVLET BİLGİSİ”

Konuşmacı: Hanefi Avcı Düzenleyen: Tekin Yayınevi

“KADIKÖY’DE YAZAR OLMAK: SOKAĞIN YAZIYLA İLİŞKİSİ”

Konuşmacı: Ferhat Uludere, Kadir Aydemir Düzenleyen: Yitik Ülke Yayınları

17.30

“ENVER AYSEVER İLE GECE BEKÇİSİNİN RÜYASINI GÖRÜYORUZ”

Konuşmacı: Enver Aysever Düzenleyen: Doğan Kitap

“EBEVEYN EHLİYETİ”

Konuşmacı: Yasemin Conker Düzenleyen: Tarihçi Kitabevi B Salonu

19.00

“SON TREN” Konuşmacı: Sunay Akın Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi