"Hayattaki somut ve soyut durumlar ilham oldu"

Anıl Bayraktar ve Kaan Boşnak’ın birlikte seslendirdiği “Katıydı Buharlaştı” teklisini Bayraktar ile konuştuk: Kısacası iyi gidiyoruz!

Emre CAKA

Yeni nesil alternatif müzik yorumcularından Anıl Bayraktar ve şarkıları ile milyonların beğenisini toplayan Kaan Boşnak ile “Katıydı Buharlaştı” için bir araya geldi.

Yaşadığımız değişimi, dönüşümü, kaçma ve kalma isteğinin anlatıldığı şarkının söz ve müziğinde Anıl Bayraktar, düzenlemesinde ise Çağahan Öztürk imzası bulunuyor.

Anıl Bayraktar, seneler önce yaptığı ve o günden beri yayınlanmasını merakla beklediği şarkıların başında gelen “Katıydı Buharlaştı” şarkısını, “Hikayesi birbirinden çok farklı kitaplara göndermelerde bulunuyor. Özünde gerek insanda gerek ise yaşadığımız her yerdeki değişimi, dönüşümü, kaçma isteğini, kalma isteğini anlatıyor diyebilirim. Katı olan her şeyin buharlaşabiliyor olması, somut ve soyut durumlarda bunun yaşanması… Şarkıyı yazarken, bestelerken bana ilham kaynağı oldu” sözleriyle anlatıyor.

İlk şarkısı “Hikayem çok” ile dinleyicilerinin karşısına çıkan Bayraktar, ikinci teklisi “Katıydı Buharlaştı” ile tüm dijital platformların listelerinde yer almaya başladı.

Bayraktar, ikinci teklisi, gelecek planları, Kaan Boşnak ile düet sürecini ve şarkının üretim sürecini anlattı.

“OLUMLU DÖNÜŞLER ALIYORUM”

İlk şarkın "Hikayem çok"un ardından, "Katıydı buharlaştı" ile ikinci şarkını çıkarttın. Nasıl gidiyor öncelikle?

“Hikayem Çok” ile herkese bir merhaba deyip derdimi ve hikayelerimi anlatacağımı dilim döndüğünce paylaşmıştım. Katıydı Buharlaştı ile bu selamlama sürecini devam ettiriyorum diyebilirim. Çevremdeki arkadaşlarımdan, saygı duyduğum müzisyenlerden ve beni tanımayan birçok insandan çok olumlu geri dönüşler aldım. Bu şarkının dinlemelerine de biraz yansıdı aslında. Türkiye’de yayın yapan birçok radyo şarkıyı rotasyonuna aldı. Dijital platformlarda ve sosyal medyada şarkı hakkında yapılan yorumların da büyük kısmı olumlu diyebilirim. Kısacası iyi gidiyoruz!

ALBÜM MÜJDESİ

İlk şarkının ardından iki ay geçti ve ikinci şarkı çıktı. Üçüncüsü yolda mı ya da yoksa artık bir albüm ile mi göreceğiz seni?

Aslında ilk şarkı da ikinci şarkı da benim yaklaşık 2 sene önce yaptığım şarkılardı. Elimde demo halleri hazır bir albümlük şarkı bulunuyor. Bunları düzenleyip yeniden kayıt ediyoruz bu süreçte. Hedefimiz yakın zamanda bir albüm çıkarmak fakat teknik nedenlerle yaşanan aksaklıklar eğer süreci çok uzatırsa bir single daha yayınlayabiliriz. Ama işler istediğimiz hızında ilerlerse önümüzde bir albüm var.

“TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ TEMSİLCİSİ KAAN BOŞNAK”

Müzik tarzının belki de en iyi isimlerinden Kaan Boşnak ile düet yaptın. Bu süreç nasıl oldu, ikna etmek zor oldu mu Kaan'ı?

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun teknik ekibinde 2 senedir çalışıyorum. Yaptığım şarkıları çevremdeki insanlara da dinletip yorumlarını alıyordum. Kaan Boşnak da bunlardan biri. Hikayem Çok’un kayıt sürecinde de vokal konusunda bana epey yardımcı olmuştu. Katıydı Buharlaştı’yı dinledikten sonra şarkıya çok inandı ve güvendi. Bu sebeple beraber bir düet yapma fikri çıktı. Yani benim için aslında büyük bir gurur. Onların şarkılarını daha önce cover grupları ile barlarda çalıyorduk. Dediğiniz gibi yaptığım müzik tarzının Türkiye’deki en iyi temsilcilerinden biri Kaan Boşnak. Şimdi söz ve müziğini benim yazmış olduğum bir şarkıyı birlikte seslendirmek beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı diyebilirim.

İlk şarkı tuttu ve sonrasında ikinci şarkı mı geldi yoksa notların arasında onlarca şarkın hazır mı?

Daha önce söylediğim gibi senelerdir sürekli bir şeyler yazıp onları demo halde kaydediyorum. Aslında kıyıda köşede birikmiş ve yayınlanmayı bekleyen çok sayıda şarkım var diyebilirim. Zamanla hepsini yayınlamayı düşünüyorum. O yüzden birinci şarkı tuttu ikinci şarkı geldi gibi bir durum çok söz konusu değil.

Ben yola çıkarken ‘anlatacaklarım, dertlerim, hikayelerim, milyonlarca insanın hikayeleri var’ diyerek çıktım. Bir müzisyen kendi şarkısının geniş kesimlere ulaşmasını elbette ister. Fakat temel derdim ‘tutması’ değil. Ben, bana dert olan şeylerin bende kalmasını istemediğim için müzik ile başkalarına anlatma yolunu seçtim. O yüzden dediğim gibi tutup tutmaması en başa yazdığım şeylerden değil. Ben bir yol çizdim, dilim döndüğünce yazmaya ve söylemeye devam edeceğim.

“İÇİNDEKİ YANGINI SÖNDÜRMEYENLERE SELAM”

"Katıydı Buharlaştı" bir selam verme, gönderme diyebilir miyiz?

Yani doğrudan birine veya bir şeye gönderme değil. Çok insan sordu ne anlatmak istedin ne demek istedin diye. Biraz daha dinleyenin takdirine bırakmayı daha doğru buluyorum. Dinleyiciyi çok etkilemek istemiyorum. Kimisi eski sevgilisini, kimisi sıkıldığı şeylerden kaçıp bir yer bulma arzusunu, kimisi ise çürümüşlüğün içinde ettiği mücadeleyi düşünerek dinliyor bu şarkıyı. Ben de hepsinden etkilenerek ve hepsini düşünerek yazdım. Yazarken etkilendiğim kitaplar, onların içindeki kilit cümleler oldu. Bunları biraz daha kendi iç dünyamla harmanlayıp bu şekilde ortaya döktüm. Ama evet Katıydı Buharlaştı, Hikayem Çok ile verdiğim selamın bir devamı niteliğinde. Hikayesi yarım kalanlara, genç yaşında kendisini yüz yaşında hissettirenlere rağmen içindeki yangının sönmesine müsaade etmeyenlere bir selam…