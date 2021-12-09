Hayata, duygulara tanıdık grup: Sen Yabancı Değilsin

İsmi yaptığı şarkılarla münhasır grup Sen Yabancı Değilsin ilk albümü Kül Perisi’ndeki şarkılarla farklı zamanlarda, farklı yolları, farklı duygularla yürüyor olsak bile birbirimize tanıdık olduğumuzu anlatıyor

Şarkılarla aramızda bağ kurmamızın nedeni kişisel yolculuğumuza eşlik ediyor olmaları. Yaşadığımız hayat, o an hissettiğimiz duygu, baktığımız yerle şarkının sözleri ve müziği arkadaşlık ediyorsa o şarkıyı tekrar tekrar dinlediğimiz bir şarkı oluyor. Ve o şarkılar yaşadığımız ruh haline, yürüdüğümüz yola göre değişiyor, güzelleşiyor. Bazen bir şarkıyı sadece dinleyip sevmiyor, aynı zamanda konuşup dertleşiyoruz. “Sen Yabancı Değilsin”in, “Yaşlandık Çünkü” şarkısını bir arkadaşım sayesinde bu duygularla dinledim. Önce şarkıyla içimden uzun uzun konuşup dertleştikten sonra grubun peşine düştüm. Tansel Uluderya, Mustafa Ulusoy, Anıl Ayberkin’den oluşan ve ilk albümleri "Kül Perisi" Netd Müzik etiketiyle çıkan grup üyeleriyle bir araya gelme ve albüm yolculuklarını konuştuk.

* Önce grubun isimden başlayalım. Sen Yabancı Değilsin oldukça ilginç bir isim. Bu ismin hikâyesi nedir?

Tansel Uluderya: Albümde sekiz tane şarkımız var. Şarkıların hepsi hayatın belli köşelerinden belli hayatları, belli yaşanmışlıkları anlatıyor. Gittiğimiz yer her neresiyse, hepimiz birbirimizin farklı aynalarıyız ve aslında hepimiz aynı yoldayız. Hiç birimiz yabancı değiliz herkes birbirini hem tanıyor hem tanımıyor. Gittiğimiz yol aynı, hayatlarımız birbirine çok benziyor. O yüzden Sen Yabancı Değilsin’in manidar bir anlamı var. Diğer yandan “Kardeşim sen yabancı değilsin” lafı olan esnaf geyiği de yapılacaktır.

* Birbiriniz için yabancı değilsiniz ama bize kim kimdir grupta ne yapar, anlatabilir misiniz?

Mustafa Ulusoy: Ben bas gitar çalıyorum, aranjeleri de birlikte yapıyoruz. Genel itibarıyla söz ve besteler Tansel’in oluyor. Sonrasında düzenlemeyi üçümüz yapıyoruz. Tansel aslında davulcuydu ama çok enstrüman anlamında yönlü bir adam. Eline gitar verin gitar çalar, davul verin davul çalar, vokal yap deriz vokal yapar. İsveç çakısı gibidir. (Gülüyor)

Anıl Ayberkin: Tansel’le üniversiteden tanışıyorum. Benden üst dönemde ama onun okul bitirme dönemlerine denk geldim. Ben de grubun gitaristiyim.

Tansel U.: 1988 doğumluyum. Yaklaşık dört yaşından beri müzik içindeyim. Dört yaşında bir klavye ile serüvenim başladı. Birçok enstrümana meraklıyım. İyi bir müzik kulağım olduğu için duyduğum sesleri taklit edip çalabiliyorum. Tabii ki süper bir seviye değil.

“MÜZİK BİRLEŞTİRİCİ BİR UNSUR”

* Grup nasıl kuruldu?

Mustafa U.: Tansel’le uzun yıllardır tanışıyoruz. Anıl’la da biraz daha sonrasında tanıştık. Yıllardır müzikle ilgili paylaşımlarımız vardı. Ben çok uzun yıllardır müzikle uğraşıyorum. Babam çok fazla müzik aleti çalardı.

Grup kurmak bu dönemde çok zor bir eylem. Büyüme şekillerimiz hep farklı yaşlarımız da farklı. En gencimiz Anıl’dır. Ben grubun dedesiyim. Gördüğümüz şeyler, düşüncelerimiz de farklı ama müzik birleştirici bir unsur oldu.

Tansel U.: Mustafa’dan önce bir sürü grupta yer aldım. Grup müziği yapabilmek hayalimdi. Hem kendimizi anlatabileceğimiz hem kendi kurallarımızı koyabileceğimiz bir müzikal yol olması tercihimdi.

* Yaptığınız müziği tür olarak nasıl tanımlıyorsunuz?

Tansel U.: Alternatif rock olarak tanımlıyoruz. Bildiğimiz ve sevdiğimiz müzik bu şekilde ortaya çıkıyor. Hafif rock tınıları, başka enstrümanlarla desteklenen alt yapılar ve güzel hikâye anlatan sözler. Bazı şarkılar bazı insanların yaşına, hayatına göre çok farklı manalara çıkacaktır. 30 yaşında Mor ve Ötesi şarkısı dinlememle 20 yaşında dinlemem aynı olmuyor.

* Kül Perisi albümüne gelelim. Nasıl maceralardan geçti? Ne kadar sürdü?

Tansel U. : 2019 yılının sonlarına doğruydu, yazlıktan Leyla abla isimli bir tanıdığım var. Kenan Doğulu ile iletişimi var. Geri Gel’i Spotfy’dan yayınlamıştık. Dinlettim, bayıldı. Şarkıyı birine yolladı, sonrasında da albümün prodüktörü dinlemiş (Yılmaz Uyar- 3 Adım Müzik). Prodüktör şarkıyı dinleyip çok sevmiş, bizi İstanbul’a davet etti.

* Yani albüm hazırlıklarına 2019’da başladınız? Biraz uzun sürmüş

Tansel U. : Pandemiden önce 2020 yılının mayıs ayına beş şarkılık bir EP hedefi koymuştuk. Mayıs’ta biz beş şarkıyı bitirmiştik. Pandemi başlayınca şu an albüm çıkarmanın mantığı yok üç şarkı daha yapıp albüme tamamlayalım dedik. Bu işin içine girmeden biraz zor. Bu iş biraz deli işi. Bir şarkı var altı ay sürüyor bir şarkı var beş günde bitiyor. Bir yandan da herkesin kendi içinde bir hayat kavgası vardı. Pandemi de girince iş biraz uzadı.

Anıl A.: Böyle bir süreci hepimiz ilk defa yaşadık. İlk kayıtta beş saatte hallederiz diye stüdyoya gittik. İkinci gün bir daha, bir daha … (Gülüyor) Her şarkıda bir şeyler öğrendik.

Mustafa U.: Aranjeleri de kendimiz yaptık.

“ŞARKILARIN HİKÂYESİNE DİKKAT ETTİK”

* Albümdeki söz ve besteler size mi ait Tansel bey? Bu sözler nasıl bir duygu ve matematikle yazıyorsunuz?

Tansel U. : Evet. Bir şarkıda rap var o kısmı Mustafa’ya ait. Şarkılarda bir kısmı yaşadıklarım, bir kısmı insanları gözlemlerken hissettikleri ve hissettiklerim, üçüncüsü de empatiden oluşuyor. Örneğin Yansın Dünya şarkısında bir hayat kadının yerine kendimi koyup neler hissettiğini anlamaya ve anlatmaya çalıştım.

* Yeni alternatif rock gruplarda şarkıların sözlerinde hüzün olsa bile bir parça da alay var. Sizin şarkılarınız da böyle. Bu kadar ciddiyet bu hayat fazla mı dediniz, hayatı böyle mi yaşıyorsunuz yoksa biz de mevcut duruma uyalım mı dediniz?

Tansel U. : Belli kalıplara uysun diye yazılmadılar. Ne hissedip, ne düşündüysek öyle yaptık. Zamana, kişiye ve yaşayana göre anlaşılacak şeyler. Dinleyiciye bunu hissedeceksin demiyoruz. Ne hissedeceğini dinleyici biliyor.

Mustafa U. : Biz parçaları yaparken de Tansel’e “sen burada ne anlatmak istedin” diye sormadık. Düzenlemeleri de herkes kendi hissettiği şekilde oluşturdu. Ve sonradan konuştuğumuzda şarkı sözlerinden hepimizin anladığı şeylerin farklı olduğunu anladık. Şarkıların hikâyesi olmasına dikkat ettik.

“İNSAN OLMAK ÇOK ZOR”

* Benim ilk dinlediğim ve etkilendiğim şarkı Yaşlandık Çünkü oldu. Bu şarkının hikâyesi nedir?

Tansel U.: Bir gün Whatsapp grubunda üniversiteden arkadaşlarla yazışırken Anıl’ın jeneresyonundan önceki zamanlar çok güzeldi diye bahsederken Tolga isimli bir arkadaşımız “Yaşlandınız çünkü” yazdı. Benim gözler dolmaya başladı. Beş dakika sonra o şarkıyı yazdım.

Peki Yaşlandık Çünkü’nün sizdeki anlamı ne?

Anıl A. : Üniversiteye giderken geleceğini kurmak için eğitime vakit ayırman gerekiyordu ve bu benim için çok yorucuydu. Hayal ettiğim başka bir şeyi yapıyor olmalıydım ama 50 yaşında bir ofiste oturuyormuşum gibi uğraşıyordum. Bu yaşlarımı daha zevkli geçirmeliyim ama buraya kapanmış durumdaydım. 20 yaşındaki bir insanı niye nasıl yaşlandırırsın?

Mustafa U.: Ben sadece yaşlı hissediyorum, bir de insan olmak çok zor.

* Sizin favori şarkınız hangisi?

Mustafa U. : Favori demeyelim, hepsini çok seviyorum ama dinlerken daha içine girdiğim şarkı Kül Perisi.

Anıl A. : Galiba çalarken çok zevk aldığım için Başa Sardım olabilir.

Tansel U. : Onlar benim bebeklerim gerçekten ayıramam. Ama söz ve müziği “gökten zembille indi” diyebileceğim tek şarkı Geri Gel.

Kül Perisi'ni dinlemek için : https://open.spotify.com/album/17m19JMUxN8MdYI0K0RXqY?si=TyRbR2TqRJaiHJU3DY6N_g