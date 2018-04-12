Hayallerle geçmişe yolculuk…

Sanatçı Aysun Oktayoğlu’nun “Evvel Zaman İçinden Mini Tekstil ve Suluboya Yansımaları” sergisi 27 Nisan’a kadar gezilebilecek

Sanatçı Aysun Oktayoğlu’nun “Evvel Zaman İçinden Mini Tekstil ve Suluboya Yansımaları” ismini taşıyan sergisi, 7 Nisan Cumartesi günü Çiğdem Kabadayı Sanat Atölyesi’nde açıldı. 27 Nisan’a kadar sanatseverlere kapıları açık olacak sergide, 30 minyatür tekstil 30 da bu tekstil ürünlerinin suluboya eserleri yer alıyor.

Üçüncü kişisel sergisi olan bu sergiye bir yıldır hazırlandığını dile getiren Aysun Oktayoğlu, serginin Portekiz’de Santa Casa Kutsal Evi’nde haziran ayında açılışı yapılacak olan sergiye bir hazırlık niteliğinde olduğunu belirtti. Oktayoğlu, “Ailemden, dostlarımdan ve arkadaşlarımdan edindiğim hatırası olan kumaşlara, iğne oyası, nakış, tığ işi ve tel kırma tekniklerini kullanarak yeniden hayat veriyorum. Bu eserlere bakarken çok mutlu oluyorum. Benim bakarken kurduğum hayalleri başkalarının da kurmasını istiyorum. Bu nedenle Kadıköylüleri sergiye bekliyorum.” diye konuştu.

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