Haftalık Bağımsız Gazete 19 Ağustos 2017
Kültür Sanat
Tiyatro Festivali’nde sona doğru…
Tiyatro Festivali’nde sona doğru…
Kente Kadıköy'den Bak
Kuir Olimpiyatları başlıyor
Kuir Olimpiyatları başlıyor
Kültür Sanat
“Komşuda pişer bize de düşer”
“Komşuda pişer bize de düşer”
Alternatif Sesler
Uzak denizlerden gelen kadın sesleri; Sirene
Uzak denizlerden gelen kadın sesleri; Sirene

Havuz’da ücretsiz seyirlikler

Havuz’da ücretsiz seyirlikler
GazeteKadıköy

BluTV ve Bant Mag. işbirliği ile yepyeni bir etkinlik serisi başlıyor. Bant Mag. Havuz / Bina’da gerçekleştirilecek ve BluTV arşivinden film ya da dizilerin katılımcılarla beraber izleneceği bu seri, birbirinden farklı sanat disiplinlerinde işler üreten konukların sunumu ve film ya da dizi sonrası sohbetiyle renklenecek.

13 Ağustos Pazar günü yazar ve stand-up komedyeni Deniz Özturhan’la başlayan seri, 20 Ağustos Pazar günü oyuncu Berrak Tüzünataç ile devam edecek. Saat 19.00’da başlayacak bu etkinlikte, ses getiren dizi “The Handmaid’s Tale”in ilk bölümü izlenecek. Etkinlik serisi 10 Eylül Pazar günü yazar Özgür Mumcu’nun katılımıyla, Bant Mag. sinema editörü Melikşah Altuntaş’ın moderasyonunda gerçekleşecek. Gösterimler ücretsiz olacak ve sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.