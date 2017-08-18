Havuz’da ücretsiz seyirlikler

BluTV ve Bant Mag. işbirliği ile yepyeni bir etkinlik serisi başlıyor. Bant Mag. Havuz / Bina’da gerçekleştirilecek ve BluTV arşivinden film ya da dizilerin katılımcılarla beraber izleneceği bu seri, birbirinden farklı sanat disiplinlerinde işler üreten konukların sunumu ve film ya da dizi sonrası sohbetiyle renklenecek.

13 Ağustos Pazar günü yazar ve stand-up komedyeni Deniz Özturhan’la başlayan seri, 20 Ağustos Pazar günü oyuncu Berrak Tüzünataç ile devam edecek. Saat 19.00’da başlayacak bu etkinlikte, ses getiren dizi “The Handmaid’s Tale”in ilk bölümü izlenecek. Etkinlik serisi 10 Eylül Pazar günü yazar Özgür Mumcu’nun katılımıyla, Bant Mag. sinema editörü Melikşah Altuntaş’ın moderasyonunda gerçekleşecek. Gösterimler ücretsiz olacak ve sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek.