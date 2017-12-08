Hatay Restaurant’ın kitabı çıktı!

Hatay Restaurant 50. yılını Mehmet Ali Işık’ın hazırladığı “Bizim Hatay” adlı kitap ile kutluyor. 11 Aralık Pazartesi saat 17.00’de “Bizim Hatay” adlı kitabın tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte Hatay tarihi fotoğraflarla anlatılacak, Tevfik Demir ve Mehmet Ali Işık ile Hatay’ın müdavimleri anılarını paylaşacak…

Müdavimlerini 1967 yılından itibaren Kadıköy'de ağırlayan Hatay Restaurant, 1986 yılından beri de Bostancı Bağdat Caddesi No: 526'da hizmet veriyor. Hatay Restaurant, kültür, sanat hayatımızın önemli duraklarından biri. 1979 yılından beri, Hatay'ın kurucusu Ali Demir’in oğlu Tevfik Demir ile Mehmet Ali, Işık Hatay Restaurant’ın işletmeciliğini yapıyor.

Bu kitap için, yüzlerce gazete, dergi ve fotoğraf arşivi çok büyük bir titizlikle tarandı. Kitabı okuduğunuzda sadece bir lokanta/meyhane ile değil, bir şiirevi, kültürevi ve edebiyatevi ile onun müdavimleri olan şair ve yazarlarla karşılaşacaksınız. Aynı zamanda ‘hatıra defteri’ tutan bir mekân olması açısından da çarpıcı bir tarihe sahip olan Hatay, modern şiir ve yazınımızın İstanbul ayağının kayıt altına alındığı lezzet yüklü bir tarih…