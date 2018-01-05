Hasretin iki yakasından anılar, eşyalar…

Lozan Mübadilleri Vakfı ve Ankara Lozan Mübadilleri Derneği, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde bir etkinlik dizisi gerçekleştiriyor. Dizinin ilk ayağı olan “Mübadil İnsanlar” sergisi, 7 Ocak Pazar günü 18.00’de açılıyor. 1 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek sergide 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan Mübadele Sözleşmesi (zorunlu göç) nedeniyle doğdukları toprakları terk edenlerin öyküleri ve yanlarında getirdikleri anı eşyaları sergilenecek.

Etkinlik dizisinin ikinci ayağı ise bir konser olacak. 26 Ocak Cuma 20.00’de Şef Garip Mansuroğlu yönetiminde “Hasretin İki Yakasından Ezgiler” seslendirilecek.

30 Ocak Salı 20.00’de ise bir film gösterimi var. Başrollerinde Selda Alkor ve Sezai Aydın’ın oynadığı “İki Yaka Yarım Aşk”, Barış Manço Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.