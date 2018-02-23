Hasan Ali Yücel’e vefa

Türk Gençliğine Hizmet Vakfı, unutulmaz Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel için bir anma etkinliği düzenliyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde 26 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte Hasan Ali Yücel’in 19 Mayıs 1939’da Gençlik ve Spor Bakanı olarak yaptığı ilk konuşması kendi sesinden dinletilecek. TGHV Başkanı Prof Dr. Güngör Şatıroğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı etkinlik siyasetçi-yazar Dr. Alev Coşkun’un konuşmasıyla devam edecek. 0216 386 29 49