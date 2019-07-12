Hanımgiller’den El Sanatları Festivali

Kadıköy Kent Konseyi bünyesinde kurulan, ekonomik olarak kadınların güçlenmesini, el sanatlarının değer kazanmasını hedefleyen Hanımgiller derneği, El Sanatları Festivali düzenliyor. 13-14 Temmuz günlerinde Kalamış Parkı’nda olacak festivalde gümüş işlemeden, keçe sanatına, taş baskıdan seramiğe, aksesuardan giyime her türlü el işi eşyanın bulunabilecek. Hanımgiller’in gelenekselleştirmeyi hedeflediği festivalde sokak sanatçıları da şarkılarıyla yer alacak.