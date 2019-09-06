Halka’da “Mekân Ruhuna Yolculuk”

Küratörlüğünü Bahar Güneş ve Öykü Demirci’nin üstlendiği Halka Sanat Projesi’nin ev sahipliği yaptığı ‘Mekân Ruhuna Yolculuk’ sergisi 8 Eylül Pazar günü sanatseverlere kapılarını açıyor

Melih Kadir YILMAZ

‘Mekân Ruhuna Yolculuk’ sergisi genel çerçevede, gezi yazarı olan Lawrance Durrell’in, mekan olmadan kültürün olmadığı tanımından yola çıkarak, hayatlarının belirli döneminde başka coğrafyalarda yaşamış olan sanatçıların eserlerinde mekanın onları nasıl etkilediği sorusuna yanıt arıyor.

Sergide, Doğu Çankaya, Ece Gökalp, Gözde İlkin, İhsan Oturmak, İpek Çankaya, Richard Bartle ve Yasemin Özcan’ın fotoğraf, resim ve heykelleri yer alıyor.

Serginin küratörlerinden Bahar Güneş, konu başlığıyla ilgili gazetemize şunları söyledi: “Biz mekânı coğrafya genelindeki yeriyle ele aldık. Durrel insan peyzajın ifadesidir der. Metinde yolculuk kavramı ayrıştırıcı öge. Aslında tamamen yaratıcı ve üreten insanlar üzerinden, yaratıcı insan bir yere giderse peyzaj değerleri çalışmalarına nasıl yansır sorusuna cevap aradık.”

Öykü Demirci ise Kadıköy’ün bu öyküdeki yerine dair şu paylaşımda bulundu: “Biz ilk olarak buraya geldiğimizde sanatsal oluşum ya da sanatsal bir ortam azdı. Halka’yı kurgularken özellikle Kadıköy’de bilinçli olarak yer seçimini yaptık. Kadıköy’ün de buna ihtiyacı varmış gibi hissettik. Fakat artık tek değiliz, birçok sanat oluşumları sanat insiyatifleri sanat mekânları artık çok ulaşılabilir. Yeldeğirmeni bu konuda çok hareketli oldu. Orada da birçok galeri ve alternatif sanat oluşumları var.”

‘Mekân Ruhuna Yolculuk’ sergisi, 6 Ekim’e kadar Halka Sanat’ta görülebilir.