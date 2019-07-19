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Halk muralını seçti!

Kadıköy Belediyesi duvarlarına yapılacak iki resim için halk oylaması yapıldı. Oylama sonucunda “Atatürk Dolmabahçe Sarayında” ve “Kahve Tarlalarında Çocukluk” temalı resimler en çok oyu aldı

Halk muralını seçti!
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Muralist Festivali’nde, bu yıl iki çalışma halk oylamasına sunuldu. Toplam 20 bin 652 kişinin katıldığı halk oylaması, 16 Temmuz günü sonlandırıldı. Kadıköy Belediyesi binası duvarına resmedilecek Atatürk temalı duvar resmi için yapılan oylamada, “Atatürk Dolmabahçe Sarayında” temalı öneri 6811 oy ile kazandı. “Atatürk Çiftlikte Denetimde” temalı öneri 4821, “Atatürk Cumhurbaşkanı Seçildi” temalı öneri ise 1999 oy aldı.

Halk oylamasına sunulan diğer öneriler ise Vertigo Graffiti ekibinin imzasını taşıyan Kolombiya temalı murallardı. “Yaşam Yılları” temalı öneri 2058, “Kahvenin Geleceği” temalı öneri 1998, “Kahve Tarlalarında Çocukluk” temalı öneri 2965 oy aldı. “Kahve Tarlalarında Çocukluk” 6-14 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi binasına resmedilecek. Bu özel katılımcı sürece Kolombiya Elçiliği ve Kolombiyalı Vertigo Graffiti ekibi de destek verdi.

Festival kapsamında muralların resmedilişini seyredebilirsiniz. Seçilen muralların 29 Ekim tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor. Muralist Festivali sürecinde sergiler, sanatçı söyleşileri ve canlı performanslar düzenlenecek. Etkinliklerin konumları ve tarihleri hakkında bilgi edinmek için ise muralist.com.tr web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Etiketler; #murat #fest
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