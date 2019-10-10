Halis Kurtça’nın açılışını “Bizim Çocuklar” yaptı

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi yeni döneme, Bizim Çocuklar tiyatro ekibinin “Eğitim Şart” oyunuyla merhaba dedi

Yetişkinlere ve çocuklara yönelik hem öğreten hem de eğlendiren etkinliklerin ve atölyelerin adresi olan Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, yeni döneme Çocukça Tiyatro atölyesi sonucunda kurulan “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibinin oyunuyla merhaba dedi. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen sezon açılış etkinliğine, Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Simten Gündeş ile müdürlük çalışanları, tiyatro ekibinde yer alan çocukların aileleri ve Çocukça Tiyatro’da eğitmen olarak yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde Öğretim Görevlisi Can Yılmaz ile Uğur Cabiroğlu katıldı.

“AMAÇ İYİ BİR TİYATRO İZLEYİCİSİ YARATMAK”

Uğur Cabiroğlu’nun kaleme aldığı 6 skeçten oluşan “Eğitim Şart” tiyatro oyununu sahneye koyan Bizim Çocuklar tiyatro ekibi ayakta alkışlandı. Çocukların iyi bir şekilde yetişmesi amacıyla onlara yeni yollar çizmeyi ve yöntemler göstermeyi amaç edinen Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Çocukça Tiyatro, çocuklara tiyatro sanatının ne olduğu, nasıl yapıldığı, sahne, dekor ve kostüm hakkında bilgiler veriyor. Çocukça Tiyatro’nun iyi bir tiyatro izleyicisi yaratmayı hedef edindiğinin altını çizen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde Öğretim Görevlisi Uğur Cabiroğlu, “Keyifli bir şekilde geçirdiğimiz bir yıllık sürecin ardından daha ne yapabiliriz diye düşünürken, bu bir yıllık süreçte eğitim alan yetenekleri ve arkadaşları arasındaki uyumu göz önünde bulundurulan 13 çocuğumuzun yer aldığı bir proje sınıfı oluşturduk. Proje sınıfındaki ekibe ise Bizim Çocuklar ismini verdik.” dedi.

“TİYATRO BİTMEYEN BİR YOLCULUKTUR”

Çocukça Tiyatro’nun yeni dönemde hafta sonu 9-11, 12-14 yaş arası çocukların yer aldığı iki grupla ve cuma günü ise proje sınıfı ile devam edeceğini belirten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde Öğretim Görevlisi ve Çocukça Tiyatro eğitmeni Can Yılmaz da sözlerine şu bilgileri ekledi; “Eğitim Şart oyunu aslında bizim bu kursta neler öğrendiğimizi ve ne için çabaladığımızı gösteriyor. Çocuklar, Çocukça Tiyatro’da unutamayacakları bir deneyim yaşıyorlar. Kimileri belki bu yolda devam edecek. Bazıları da çok güzel anlar yaşamıştım diyecek. İyi şeyler hatırladıkları ve mutlu oldukları bir yer olacak. Çocukların dışarıdaki hayatlarında olumlu geri dönüşler aldıklarını duyuyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Diksiyon, nefes, diyafram ve sahne kullanımı ile sahnede duruş biçimlerini öğrenmiş olacaklar. Tiyatro bitmeyen bir yolculuk. Bizler de öğrenmeye devam ediyoruz.”

“ÖZGÜVENİM ARTTI, MUTLU HİSSEDİYORUM”

Bizim Çocuklar tiyatro ekibinde yer alan Can Keskin, Çocukça Tiyatro sayesinde daha verimli bir tiyatro izleyicisi olduğunu, çok iyi dostluklar edindiğini, ileride tiyatro oyuncusu olmak istediğini, sahnede olduğu için de çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Zeynep Ciğer ise “Öğretmenlerimi çok seviyorum. Kelimeleri daha iyi kullanmaya başladım. Dostluklar kazandım. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Büyüdüğümde de tiyatro oyuncusu olmak istiyorum.” dedi.

Efe Tacettin ise “Tiyatroyı çok seviyorum. O yüzden Çocukça Tiyatro projesinin ilanını gördüm ve hemen katıldım. Benim için çok güzel bir deneyim. Çok mutluyum. Düşüncelerimi daha iyi dile getiriyorum. Oyunları artık bilinçli bir şekilde izliyorum.” şeklinde konuştu.

Nisa Bahar Ciğer de “Çok iyi öğretmenlerim var. İyi arkadaşlıklar edindim. Herkesin dediği gibi iyi bir tiyatro izleyicisi oldum. Özgüvenim arttı. Önceden sahneye çıkamazdım ama şimdi çıkabiliyorum. Ezberim gelişti. Çok mutlu hissediyorum. Tiyatro yüzümü güldürüyor.” diyerek düşüncelerini paylaştı.