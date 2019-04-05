Haldun Taner’de nisan oyunları

Şehir Tiyatroları, nisan ayı programını açıkladı

Programa göre Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde bu ay sahnelenecek oyunlar şöyle:

* Kahvede Şenlik Var (5- 6 Nisan): Sabahattin Kudret Aksal’ın uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır?

* Şahane Züğürtler (10-13 Nisan): Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komediyi Haldun Dormen yönetiyor.

* On İki Öfkeli Adam (17-20 Nisan): Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyun tiyatro seyircisiyle buluşuyor. Reginald Rose’un yazıp Arif Akkaya’nın yönettiği oyunda Ahmet Özarslan, Ali Gökmen Altuğ, Burteçin Zoga, Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Gün Koper, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Nihat Alpteki, Rahmi Elhan, Serdar Orçin, Selçuk Yüksel rol alıyor.

* Uzlaşma (24-27 Nisan): Trajikomik bir oyun olan Uzlaşma, ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatırken, ülkemizde de uygulanan ve tarafların uyuşmazlıklarına dostane yollarla çözüm getirmeyi amaçlayan “arabuluculuk sistemi” konusunda fikir edinmemizi sağlıyor. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Chloe Lambert’in yazdığı Aslı İçözü’nün yönettiği oyunda Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor.

MAYIS’TA YENİ OYUN

Şehir Tiyatroları, mayısın ilk haftasında da yepyeni bir oyunu izleyiciyle buluşturuyor; Moliere’in yazdığı son oyun olan “Hastalık Hastası”. 1673 yılında sahnelenen Hastalık Hastası’nda Moliere, eleştirilerini mesleğini kötüye kullanarak zengin hastalarını sömüren doktorlara yöneltir. Oyunda hastalık hastası Argan rolünü de kendisi oynayan Moliere, bu temsillerden birinin sonuna doğru sahnede fenalaşır ve kısa bir süre sonra hayatını kaybeder. Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyın Tuncel, Orhan Erhan Yıkılmaz, Sevinç Erbulak, Sevil Akı, Şükrü Türen, Uğurtan Atakan rol alıyor. Oyun, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.