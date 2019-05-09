Haldun Taner ve Semiha Berksoy dostluğu

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy, Haldun Taner ve Semiha Berksoy'un sanat ve dostluk hatıralarını anlatacak

Kadıköy Belediyesi Haldun Taner Müze Evi Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Zeliha Berksoy'u konuk ediyor. Berksoy'un Haldun Taner ve Semiha Berksoy'u anlattığı "Haldun Taner ve Semiha Berksoy'dan Sanat ve Dostluk Hatıraları" söyleşisi 11 Mayıs Cumartesi saat 15:00'de Haldun Taner Müze Evi'nde yapılacak.

ZELİHA BERKSOY

Bir "Atatürk kızı" olarak bilinen Ünlü opera sanatçısı Semiha Berksoy'un kızı olan Zeliha Berksoy'un çocukluğu annesinden dolayı operalar, Devlet Tiyatrosu kulisleri, turneler, yurt dışı gezileri arasında geçti.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünde beş yıllık eğitimden sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı (1965). Tiyatro üzerine Almanya'da Berlin'in en önemli tiyatrolarından "Schiller Theater"da reji asistanlığı eğitimi gören Berksoy, 1970'lerde Türkiye'ye dönerek "Asiye Nasıl Kurtulur?" oyununun yazarı Vasıf Öngören'in israrlı talebiyle oyunda Asiye'yi canlandırdı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda iki yıl boyunca sergilenen oyundan sonra Berksoy, Dostlar Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.

Bir dönem Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da görev yapan sanatçı, daha sonra 1980'de girdiği Mimar Sinan Üniversitesi'nde bugün Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanlığı yapmaktadır. Sinema filmlerinde de rol alaN Zeliha Berksoy, 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Elena'nın babaannesi karakterini canlandırdı.