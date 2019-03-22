HAFTANIN SERGİLERİ

İstanbul’un Kadıköy’ü-Vapurlar

Kadıköy başta olmak üzere İstanbul’un zarif tasarımlı vapurları ile anıtsal ve simgesel manzaralarını içeren özgün yağlıboya resimlerim Kozyatağı Kültür Merkezi sanat galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Baha Özyükseler’in sergisi 25-31 Mart arasında görülebilir.

Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri -2

“Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri-2” grup sergisi, bu semti üretim alanı olarak seçmiş 14 sanatçının işlerinden oluşuyor. Yeldeğirmeni ortaklığında, sanatçıların işleri, bireysel hikâyelerden toplumsal meselelere uzanıyor. Mahalle, kent, atölye, beden, yüz, ev, toprak, beton, cam, demir, boya, çizgi ve renk… Bir kentin denize inen yokuşlarından türlü öyküyü, izleyiciye doğru salıyor. Sergi 3 Nisan’a kadar CKM’de devam ediyor.

Düet

Esin Büyükkalfa ve Rezzan Demir’in eserlerinden oluşan sergi 23 Mart Cumartesi 16.00’da Şaşkınbakkal’daki Eva Sanat’ta açılıyor. Sergi 29 Mart’a kadar görülebilir.

Tülay Baybağ Kişisel Resim Sergisi

“Farklılıkların biraraya gelip kendine özgü, nadir bir bütün oluşturmasıyla toplumlar biricikleşir. Ben de bu sanat maceramda doğal malzemeleri ve karışık teknikleri kullanarak eserlerime tekdüze olmayan, çeşitliliklerden oluşmuş ama daha zengin bir bütün olarak algılanan görseller yaratmaya çalıştım.” diyor Tülay Baybağ. Kişisel sergisi 22-28 Mart arası CKM 4. Kat Fuaye Salonu’nda görülebilir.

Anne Bebek Sağlığı Vakfı Karma Resim Sergisi

Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Sosyal Komitesi ressamları tarafından hazırlanan sergideki resimler; natürmort, peyjaz, enteriör, genre konuları ile suluboya, yağlıboya, pastel, mumlu batik ve akrilik teknikleri kullanılarak yapılmış. Sergi 23-29 Mart arası CKM Performans 1 Katında izlenebilir.

Penceremden Yansımalar

“Suya, toprağa, gökyüzüne, bulutlara, kuşlara, ağaçlara, insana ve bizi sarmalayan her şeye bambaşka bir pencereden bakabilmek ve bir masala dönüştürmek dünyayı. Suluboya çalışmalarımda bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum.” diyor Ece İnciler. Kişisel sergi 30 Mart- 5 Nisan arası CKM Performans 1 Katında görülebilir.