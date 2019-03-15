Haftanın sergileri

“Benim İnsanlarım” CKM’de

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi; ressam Rukiye Demirci’nin soft pastel tekniğini kullanarak ürettiği, portre çalışmalarından oluşan “Benim İnsanlarım” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

İlk kişisel sergisi olan bu sergide Rukiye Demirci; tüm enerjisini, sevgisini, hüznünü yansıttığı, farklı coğrafyalardan seçtiği ve “Benim İnsanlarım” dediği portre çalışmaları ile sizleri “hisler coğrafyasında” gezintiye davet ediyor.

“Benim İnsanlarım”, 22-28 Mart 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi 3. Kat Fuaye Alanı’nda görülebilir.

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Uzaydan uzaya yansımalar



Kadıköy Moda’da bulunan Cherrybean Coffees Sergi salonu ebru sanatçısı Arife Karagün’ün “Uzaydan Uzaya Yansımalar “ isimli ebru sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi açılışı 15 Mart Cuma akşamı saat 19.30’da gerçekleştirilecek. 15 Mayıs’a kadar ebru eserlerini sergi salonunda görmek mümkün olacak.

Sanatçının sergide yer alan eserlerinde neredeyse bütün renkleri görmek mümkün. “Uzayın sonsuzluğunda varolmanın erdemi nedir?” sorusunu soran ve cevap arayan sanatçı eserleriyle, İnsanoğlu yaşadığı gezegenin tek sahibi olmadığının ve uzayda ufacık bir zerrecik olduğunun ne zaman ayırdında olacak? diye soruyor.



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Venüs’te “İkinci Bahar”

Venüs Sanat Galerisi, Ayşe Yavuzdoğan’ın “İkinci Bahar 2” adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 16 Mart Cumartesi günü açılacak sergi, 27 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide sanatçının 42 adet çalışması yer alıyor.

Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere’deki çeşitli müzelerde sanat eserlerini inceleme ve araştırma fırsatı bulan Yavuzdoğan, 1984 yılında Erenköy’de Serçe Çocuk Yuvası’nı açtı. Yuva yöneticiliğinin yanı sıra 5 ve 6 yaş hazırlık gruplarında el becerileri konusunda öğretmen ve öğrencilerine yardımcı oldu. Üç yıl önce İkinci Bahar resim sergisi ile sanatseverlerle buluşan Ayşe Yavuzdoğan birçok karma resim sergilerine katıldı.

Adres: Mustafa Mazharbey Cad. Mustafa Kaya Sok. No: 2 Göztepe Tel: (0216) 565 35 72