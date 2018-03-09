Hadi mutluluktan bahsedelim!

Türkiye ve Avrupa’dan uzmanlar, “mutluluk” kavramını konuşmak için Kadıköy’de bir araya geliyor

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (Tüses)’nın Kadıköy Belediyesi desteğiyle gerçekleştirdiği, Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Mutluluk” konferansında ülkemizden ve Avrupa’dan uzman bilim insanları ve araştırmacılar, dünyanın mutluluk haritasını masaya yatırıyor.

Türkiye, Norveç, Hollanda ve Polonya’nın ve de dünyanın “mutluluk karneleri” nasıl? Mutluluk hedefi, bir kamu politikası haline nasıl getirilebilir? Mutluluğun ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ile bir ilişkisi var mıdır? Neden dünyanın en zengin ülkelerinin halkları mutlu değil? Bu gibi sorulara yanıt aranacak konferans 9 Mart Cuma 14.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü Change.org, Good4Trust kurucusu ve Greenpeace eski yöneticisi Uygar Özesmi’nin yapacağı konferansa katılım ücretsiz.

Konferansın konuşmacıları ve seçtikleri konu başlıkları şöyle:

Doç.Dr. Erhan Doğan; “Dünyada Mutluluk Araştırmalarının Genel Bir Değerlendirmesi: Nereden Nereye” “Bana Mutluluğun Resmini Yapabilir misin Abidin?”

Prof.Ragnhild Bang Nes; “Norveç Bağlamında Bir Kamu Politikası Hedefi Olarak Mutluluk”

Jasper Bergink; “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Hollanda ve Polonya’da Mutluluk Araştırmaları”

Jochen Dalmer; “Mutluk ve Sürdürülebilir Kalkınma: Alman Yaşam Kalitesi Göstergeleri Raporu”