Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü üç oyuna

İlki geçtiğimiz yıl verilen Yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü bu yıl üç tiyatro ekibi paylaştı

Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla hayata geçirilen ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından yürütülen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu sene üç ayrı bağımsız tiyatro topluluğunun yeni oyun projelerine verildi.

Oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz; oyuncu Selçuk Yöntem ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlık ettiği kurul bu yıl üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye tiyatrosuna katkıda bulunduğunu düşündüğü 8 topluluğa proje başvurusunda bulunması için çağrı yapmıştı. Topluluklar arasından Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe 2019 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Seçici Kurul; Tiyatro D22’nin Julius Caesar, Bam İstanbul’un *Izdırap Korosu ve Tiyatro BeReZe’nin AN-SIZI-N isimli projelerini destekleme kararı aldı.

100 bin TL değerindeki ödül, 2020 yılında sahneleyecekleri yeni prodüksiyonlarında kullanılmak üzere bu üç topluluk arasında, toplulukların sundukları proje bütçelerine oranlı olarak paylaştırıldı.