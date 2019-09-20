Haftalık Bağımsız Gazete 20 Eylül 2019
Çevre
Hep birlikte çöp toplamaya
Hep birlikte çöp toplamaya
Gündem
Erenköy Kız Lisesi yıkıldı
Erenköy Kız Lisesi yıkıldı
Gündem
Ne trensiz ne vapursuz
Ne trensiz ne vapursuz
Kültür Sanat
Caz Kadıköy’e yakışıyor
Caz Kadıköy’e yakışıyor

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü üç oyuna

İlki geçtiğimiz yıl verilen Yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü bu yıl üç tiyatro ekibi paylaştı 

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü üç oyuna
Gazete Kadıköy

Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla hayata geçirilen ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından yürütülen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu sene üç ayrı bağımsız tiyatro topluluğunun yeni oyun projelerine verildi. 

Oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz; oyuncu Selçuk Yöntem ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlık ettiği kurul bu yıl üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye tiyatrosuna katkıda bulunduğunu düşündüğü 8 topluluğa proje başvurusunda bulunması için çağrı yapmıştı. Topluluklar arasından Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe  2019 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Seçici Kurul; Tiyatro D22’nin Julius Caesar, Bam İstanbul’un *Izdırap Korosu ve Tiyatro BeReZe’nin AN-SIZI-N isimli projelerini destekleme kararı aldı.

100 bin TL değerindeki ödül, 2020 yılında sahneleyecekleri yeni prodüksiyonlarında kullanılmak üzere bu üç topluluk arasında, toplulukların sundukları proje bütçelerine oranlı olarak paylaştırıldı.

Etiketler; #Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü #Tiyatro D22 #Bam İstanbul #Tiyatro BeReZe #mert fırat #Tilbe Saran #Leman Yılmaz #Selçuk Yöntem
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.