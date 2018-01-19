"Güldür Güldür’de karikatürist tepkiler var"

Güldür Güldür’deki ‘Bilal’ karakteriyle her çarşamba akşamı evlerimize konuk olan oyuncu Onur Buldu, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde “Oyunculuk ve mizah” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin gelenekselleşen hafta sonu söyleşilerinin son konuğu genç kuşak komedi oyuncusu Onur Buldu oldu. 14 Ocak Pazar günü gerçekleşen söyleşide Buldu, ‘Oyunculuk ve mizah’ başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Karikatür Evi sorumlusu Meriç Karçal’ın sorularını yanıtlayan Buldu, dinleyicilerle aktif bir söyleşiye imza attı. Buldu, hem oyunculuğa dair merak edilenleri, hayat verdiği ‘Bilal’ karakterini, günümüzün mizah anlayışı ve oyunculukta mizahın kullanıma dair soruları yanıtladı.

“HİKAYESİ OLAN BİRİNİ OYNAMAK...”

Dinleyicilerden Buldu’ya en çok yöneltilen soru ise ‘En çok hangi karakteri oynamak isterdiniz?’ sorusu oldu. Soruya, “Çok büyük bir şey ıskalıyoruz’ diyerek cevap veren Buldu, şöyle devam etti: “Bu ülkede bir Kurtuluş Savaşı yaşandı. Biz bu olayı hep Kurtuluş, Cumhuriyet gibi belgesel niteliğinde çektik. Oysa Er Ryan’ı Kurtarmak diye bir film var. Filmi izlediğin zamanda tek bir karakter üzerinden tüm hikayeyi anlıyorsun. Biz de onlar eksik. Onları yapamadık. Seyit Onbaşı gibi yüzlerce, binlerce karakter ve hikayemiz var. Böyle bir projenin içinde olmayı çok isterim. Olay örgüsü içindeki herhangi bir karakterin hikayesini oynamak isterim.”

“YAŞANANLAR SAHNEYE GELMEMELİ”

Komedi oynayan bir oyuncunun, sahneye geldiği andan itibaren öncesinde yaşadığı tüm olumsuzluklarını unutması gerektiğini söyleyen Buldu, “Sahne başka bir şey. Hani hep derler ya ‘Paltonu asacaksın sahneye öyle çıkacaksın’ biraz bunu yapmak gerekiyor. İstanbul’da yaşıyoruz. Her gün her türlü şeye tanık oluyoruz. Hiçbir şey görmesen bile çeşitli yerlerden birine bir şey olduğunu görüyorun ve seni etkiliyor. Hele ki duyarlı bir de insansan daha zor bir durum. Ama tüm bu yaşananklar sahneye gelmemeli. Bir şekilde curcunanın içinde kaybolup gidiyor.” diye konuştu.

Dinleycilerden gelen başka bir soru ise Yok Artık 2 filmi senaristliğini yapan karikatürist Serkan Altuniğne hakkında oldu. Karikatüristlik yapan birinin yazdığı komedi filmiyle bir başka yazarın yazdığı komedi filmiyle ne gibi farklılıklar oluyor sorusuna Buldu, “Karikatüristlerde genelde anlık tepki oluyor. Onlar çizgilerinin ötesinde baloncuklara yazılanları okuduğunda gülüyorsun. Yoksa çizgiye baktığında tek başına anlamadığın için yazı daha bir anlamlı kılıyor. Serkan Altuniğne’nin senaryosunda da bu vardı. Anlık ama çok komik. Anlık bir tepki her şeyi halledebiliyordu. Durumdan daha çok tepki odaklı yazıyorlar. Diğer komedi senaristlerine baktığımızda ise onlar iyi bir durum bulmaya çalışır. Durum iyidir sen küçük bir mizah öğesi katarsın. Diğerinde ise yerine ve zamanına göre anlık tepkiyi yakalarsın. Şu anda Güldür Güldür’de yaptığımız iş daha çok karikatürist tepkiler olarak adlandırabiliriz” şeklinde konuştu.

“İSİMLER DAHA ÖNE GEÇTİ”

Son yıllarda film afişlerinin ve ‘iyi oyuncu’ kavramanın da değiştiğine değinen Buldu, “Bu durumu özel kanallar yarattı. Eskiden birini dizide oynatmak için onun çok ünlü olması gerekmiyordu. İyi bir oyuncu olması yeterliydi. Bu dönem Süper Baba’nın olduğu döneme denk geliyor. Sonradan böyle bir ün furyası başlatıldı ve tiyatrolar da buna uydu. Afişler eskiden çizim olurdu. Şimdi afişlerde sadece kafalarımız var. Seyirci de şu isim var bu isim var diyerek ünlü görürüz hevesiyle izlemeye gidiyor. Bu algıyla artık bazı şeyler oluşmaya başladı. Eskiden bu durum çok yoktu.” yorumunda bulundu.

“GÜLDÜR GÜLDÜR TİYATRO DEĞİL”

Buldu’ya aktif rol oynadığı Güldür Güldür ile ilgili de pek çok sorgu geldi. “Güldür Güldür tiyatro değil” diyen Buldu, “Güldür Güldür bir şov programı. Tıpkı Beyaz’ın David Letterman’ın yaptığı gibi bir şov programı. Tiyatroyla alakası yok. Sadece bu şovun yapıldığı sahne bir tiyatro sahnesi o kadar. Bunun dışında tiyatroyla ilgili organik bir bağı yok. İnsanların kafasında Güldür Güldür’ün tiyatro olduğuna dair düşünceler ve bununla birlikte bazı yargılamalar da geliyor fakat bu doğru değil.” dedi.