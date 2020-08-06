Görsel sanatta dayanışma: Omuz.org

Kültür sanat alanında çalışan bir grup emekçi, salgın sonrası ekonomik olarak güvencesiz kalan görsel sanat çalışanları için Omuz Dayanışma ve Paylaşım Ağı’nı kurdu.

Korona virüsü sonrasında birçok meslek çalışanı maddi yetersizlikle yüz yüze geldi. Bir grup kültür sanat emekçisi de ekonomik olarak güvencesiz kalan görsel sanat alanı çalışanları için Omuz Dayanışma ve Paylaşım Ağı’nı kurdu. Başlatılan bu dayanışma ile omuz.org sitesinden görsel sanatlar alanında çalışanlara maddi destek sunabilir veya çalışan olarak maddi destek talebinde bulunabilirsiniz. Omuz, her iki ayda bir destek almak ve vermek isteyenler için başvuruları açıyor. Her dönemin ise farklı kolaylaştırıcıları bulunuyor. Bu oluşumu, dayanışma ağının birinci dönem kolaylaştırıcıları ile konuştuk.

Salgın sebebiyle daha görünür hale gelen ekonomik güvencesizlikler ortamında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla böyle bir oluşumu kurduklarını söyleyen kolaylaştırıcılar “Oluşumumuz, görsel sanatlar alanında çalışan ve üretenler arasında bir paylaşım ağı olarak, maddi destek almak isteyenleri destek sağlamak isteyenlerle biraraya getirir. Gelişerek dönüşmeye niyet eden Omuz, görsel sanatlar alanında emek ve ekonomi paylaşımına dair örgütlenme yolunda bir adım olarak, aciliyeti önüne koyarak ihtiyaca odaklanmıştır. Omuz, bir dernek, vakıf ya da kurum değil, dolayısıyla bağış kabul etmiyor, bir banka hesabı bulunmuyor. Sadece kaynak paylaşımına aracılık eden bir yapı.” diyor.

Sanatçılar, sanat yazarları, işinden olan akademisyenler, galeri vb. kurumlarda çalışanlar, sanat nakliyecisi, muhasebecisi, sanat alanı çalışanları kısacası düzenli geliri kesintiye uğramış, işinden, ek işinden edilmiş tüm görsel sanat çalışanlarının destek alabileceği ağa başvurmak için web sitesindeki “destek al” formunu doldurmak yeterli.

Görsel sanatlar alanında üreten, çalışan, işsiz kalmış olmak dışında herhangi bir kriterin sorulmadığını belirten Omuz ekibi site aracılığıyla herkesin destek verebileceğini belirterek, “Kültür sanat alanında çalışıp düzenli geliri olanlar ya da sanat alanında olmayıp kültür sanat izleyicisi olan, sosyal hayatı izlediği film, gittiği sergi, müze, tiyatro ile şekillenen herkesin, bunun devam edebilmesi adına sanat alanında üretenlere destek vermesi kıymetli.” diyor.

“DAYANIŞMA MODELLERİNİ İNCELEDİK”

Omuz’u oluştururken hem Türkiye’deki durumu hem de dünyadaki dayanışma modellerini incelediğini belirten ekip üyeleri “Fikir alışverişinde bulunduğumuz SOS Relief ve daha birçok Türkiye dışından yapının işleyişini, devlet politikalarını izledik.Her sektörü vuran salgın, haklarını hali hazırda edinemeyen, güvencesiz koşullarda çalışan tüm emekçilerle birlikte görsel sanatlar alanında da bir kez daha güvencesiz çalışma koşullarını yüzümüze vurmuş oldu.” açıklaması yapıyor.

30 Haziran’da “Destek Al” başvurularının, 15 Temmuz itibariyle de “Destek Ver” taahhütlerinin ilk periyodunun tamamlandığını belirten ekip geri dönüşleri şöyle açıklıyor: “Başlarken ilk periyot için niyetimiz en azından 100 kişi için kaynak paylaşımı olması idi. Bu ilk periyotta 323 destek al başvurusu yapıldı. Bunlardan 264 tanesi görsel sanatlar alanından çalışan emekçi idi. 92 kişiyle kaynak paylaşımı sağlandı.Genel olarak Omuz’un dayanışma önerisi olumlu karşılanıyor, takdir ediliyor olsa da alan içindeki aktörler arasında soru işaretleri olduğu aşikar. Aciliyet, ihtiyaç, karşılıksız destek hala herkes için kabul edilebilir, anlaşılır değilmiş gibi duruyor. Bu anlamda kolaylaştırıcıların en önemli görevi de burada; birebir iletişim kurarak güven ve kaynak paylaşımını anlatmak, aktarmak sanıyoruz.”

Omuz.org’da ikinci dönem ise ağustosta başladı. Omuz, 1-31 Ağustos tarihleri arasında destek al başvurularını; 1 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında da destek vermek isteyenlerin taahhütlerini kabul edecek. 15 Eylül-30 Eylül arasında ise yaratılan kaynaklar destek alacak kişilere dağıtılacak.

Destek almak veya destek vermek için omuz.org sitesini inceleyebilirsiniz.