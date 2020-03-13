Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda görme engelliler için “Üç Silahşör” balesi sahnelendi. Görme engelliler, sahneyi ve kostümleri dokunarak hissetti, oyunu sesli betimlemeyle izledi…

Simge KANSU

“Üç Silahşör” balesi 8 Mart Pazar günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasında sahnelendi. Alexandre Dumas’ın ölümsüz eserinden bale sahnesine aktarılan “Üç Silahşör”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından bu kez özel olarak görme engelliler için sahne aldı. Görme engellilerin sahneyi dokunarak hissettiği ve sesli betimleme sayesinde izlediği oyuna 220 görme engelli sanatsever katıldı.

Heyecanları yüzlerine yansıyan izleyicilerle bale gösterimi sonrası konuştuk.

Aynur Tunalı, “Bizim için bu etkinliği düşünenlere çok teşekkür ederim. Bu salon, burada bulunan görevliler muhteşem. İyi ki gelmişim. Bu toplumda engelli vatandaşlar da var. Bu tarz etkinlikler sayesinde kaynaşmış oluyoruz.” derken Coşkun Sağlam düşüncelerini “Bu şekilde bir etkinlik yapılması harika. Her şey görme engellilerin algılayabileceği şekilde organize edilmiş. Bu tarz etkinliklerin daha sık yapılmasını umuyorum.” şeklinde aktardı.

“HER SANAT ESERİ BETİMLENMELİ”

Ramazan Yücel ise şunları söyledi: “Çok kıymetli bir etkinlikteyiz. Bir etkinliği herkesle aynı anda takip edebilmek bizim için çok değerli. Betimleme olmadığı zaman bizler için anlaşılması güç olabiliyor. Üretilen tüm sanat ürünlerinin mümkün mertebe betimlenmesi gerekiyor.” Mürşide Ciğerlioğlu ise“Bu etkinlik bizim bale ile tanışmamızı sağladı. Bu etkinlikten önce görsel kısmına hiçbir şekilde erişemediğimiz için bale müzikten ibaretti. Girişte bize kıyafetleri tanıttılar. Bu detayın düşünülmüş olması bile çok güzel. Umarım bu gibi etkinliklerin devamı gelir.” dedi.

Yusuf Uçar da “Bence bu tarz olaylar sıklaştırılmalı çünkü görme engelliler de artık teknolojiyi çok iyi kullanabiliyor. Ama görsel olayları teknoloji henüz çözebilmiş değil. Teknolojik bir durum bana filmi betimleyemiyor. Bu nedenle bu tarz etkinliklere ihtiyacımız var.” diye konuştu.

“KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ BİR ADIM”

Kadıköy’de böyle bir oyunun oynanmasının küçük ama önemli bir adım olduğunu belirten Serdar Kulak şöyle devam etti: “Küçük adım çünkü belki bundan sonra bu yıl içerisinde böyle sesli betimlemeli bir oyun oynanmayacak. Ama önemli bir adım çünkü ikinci defa yapılıyor. Eğer Devlet Opera ve Balesi’nde bütün oyunların bir standardı haline getirilirse yapılan bu güzel iş gerçek hedefine ulaşacaktır. Bugün kral ve kraliçe elbiselerine dokundum. Artık romanlarda onları hayal ederken o elbiseleri baz alarak hayal edeceğim. Arkasından binaların tasvirlerini bir rehber arkadaşımız eşliğinde hem gezerek, dokunarak hem de sahnenin büyüklüğünü görerek, adımlayarak öğrenmiş oldum. Bu çok mükemmel bir şey.”

Kenan Önalan da “Çok güzel bir etkinlik. Çünkü bale, çok fazla görselliğin olduğu bir sanat. Görme engelli birinin de baleyi izleyebileceği en iyi yöntem sesli betimleme yöntemi. Bu tarz çalışmaları belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşların desteklemesi lazım. Yoksa böyle bir organizasyon olmasa biz bale ile ilgili bilgi edinemeyeceğiz. Sadece duyduklarımız üzerinden gidecek. Sahnede neler olduğunu görebilmemiz buradaki organizasyonla mümkün oldu.” diye konuştu.