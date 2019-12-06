Gomidas Moda’da anılıyor

Gomidas Vartabed’in müzik mirası Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği’nde konuşulacak

Gomidas Vartabed doğumunun 150.yılında yayınlanan eserler ve etkinliklerle anılıyor, konuşuluyor. Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği’nde yapılacak panelde Gomidas’ın müzik mirasına ışık tutan bir projenin iki ayağı konuşulacak.

Vartabed’in çoğu daha önce gün ışığına çıkmamış Ermenice, Kürtçe ve Türkçe derlemelerinin düzenlemelerinden oluşan “Yerkaran” albümü 2014 yılında Kalan Müzik etiketiyle çıktı. Ari Hergel ve Burcu Yıldız tarafından hazırlanan Yerkaran albümünün repertuvarı, Gomidas Vartabed’in 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Osmanlı ve Rus İmparatorlukları topraklarında yaşayan çeşitli kaynak kişilerden ve yazılı kaynaklardan derlemiş olduğu binlerce şarkı içinden seçildi.

Ardından Birzamanlar Yayıncılık tarafından projenin ikinci etabında Gomidas Vartabed’in doğumunun 150. yılında bir “Kalbim O Viran Evlere Benzer” başlıklı bir kitap yayınlandı. Gomidas’ın geride bıraktığı müzikoloji mirasının önemini Türkiyeli okurla paylaşmayı amaçlayan eser aynı zamanda Vartabed’in İstanbul yıllarına ışık tutan mektup ve anılara da yer veriyor. Etnomüzikolog Melissa Bilal ve Burcu Yıldız’ın kitapta yer alan makaleleri Gomidas Vartabed’in yürüttüğü derleme çalışmalarının ve araştırmalarının tarihsel arka planına, Türkiye müzikoloji tarih yazımında sessizleştirilme sürecine, tanımladığı Ermeni müziği otantisitesine ve oluşturduğu müzikal estetiğin icra ve söylem düzeyinde güncel temsillerine dair tartışmalar içeriyor.

Etkinlik 18 Aralık Çarşamba günü 20.30’da AOYD lokalinde gerçekleşecek.

AOYD: Moda Karakol Sokak No:8 Kadıköy