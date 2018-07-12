Kadıköy Serüven Kültür, Kadıköylü çocuklar için Koşuyolu Gönüllü Evi’nde “Her yer çocuk yaz etkinlikleri” çerçevesinde çeşitli atölyeler düzenliyor.

Kadıköy’ün bağımsız sanat merkezi Kadıköy Serüven Kültür, 6 ile 12 yaş arası çocuklar için temmuz ayı boyunca “Her yer çocuk yaz etkinlikleri” kapsamında Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Gönüllü Evi’nde çeşitli atölyeler gerçekleştiriyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günü 13.00 ile 15.30 saatleri arasında yapılan origami, fotoğraf, resim, müzik, tiyatro, yaratıcı drama, dans, satranç, geri dönüşüm, felsefe, bilim, halk oyunları atölyesinde çocuklar, oyun oynamanın ve paylaşmanın verdiği mutluluğu hep birlikte yaşıyor.

Bu yıl “Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk” temasıyla yola çıktıklarını ve etkinlikleri dört yıldır düzenlediklerini ifade eden Kadıköy Serüven Kültür’den Perihan Koca, “Kadıköy’deki yaz etkinliği, ağustos ayının başında yapılacak şenlikle son bulacak. Serüven Kültür bu etkinlikleri Türkiye’nin farklı ilinde ve İstanbul’un birçok ilçesinde gerçekleştiriyor” dedi.

Kutuplaşmaya karşı yola çıktık

Yaz etkinliklerinin geleceğimiz olan çocuklar için çeşitli mesleklerden duyarlı kişilerle birlikte başlattıkları bir çalışma olduğunu söyleyen Perihan Koca, sözlerine şöyle devam etti; “Eğitimdeki gericiliğe, toplumdaki kutuplaşmaya ve çürümeye karşı olduğumuz yola çıktık. Çocuklar böyle bir ortamda yaratıcıklarını ve hayal güçlerini geliştiremiyor; kendilerini var edemiyor ve toplumda görmezden geliniyor. Bu etkinlik aslında bu duruma bir müdahale niteliğinde. Yaz etkinliklerinin bir ders niteliğinde olmasını istemedik. Daha çok çocukların kendilerini var edebilecekleri, eğlenebilecekleri, mahallelerindeki çocuklarla kaynaşabilecekleri ve paylaşmayı öğrenebilecekleri grup etkinlikleri olması için çalıştık.”

Gönüllü eğitmen olur musun?

Perihan Koca, “Yaz etkinliklerine başlamadan bir ay önce gönüllü eğitmen eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Alternatif eğitim modellerini geliştirmek ve çocuklarla iyi bir iletişim kurmak için eğitimler yapıyoruz. Kaynaklar hakkında konuşuyoruz. Ortak bir dil oluşturmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca gönüllü eğitmen ile ihtiyaç listesi kampanyası düzenliyoruz. İhtiyaç listesi kampanyasını hem dayanışmayı hem de birbirimize sahip çıkmayı geliştirebilecek bir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz” diyor.