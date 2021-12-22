Göçlerden o ‘an’lar…

Türkiye’nin önemli foto muhabirlerinin imzasını taşıyan ödüllü göç fotoğrafları Kadıköy’de sergileniyor

İnsanlığın zorunlu göçlerinden unutulmaz an’lar, “Hayat Yeniden - umut felaketleri yener…” sergisinde buluşuyor. Müze Gazhane’de açılan sergide, zamanın tanıklığını üstlenen 20 foto muhabirinin imzasını taşıyan 28 fotoğraflık bir seçki sunuluyor. Türkiye Foto Muhabirliği Derneği’nin “Yılın Basın Fotoğrafı” ödülüyle her biri kayıtlara geçen kareler, yakın dönemin görsel hafızasını yansıtıyor.

FOTOĞRAF, İNSANLIĞIN HAFIZASI

“Yaşamın en güçlü tanıklarından biri olan fotoğraf, fotoğrafçının içinde bulunduğu çağa tanıklık etmesi ile insanın zamanın coğrafyadan ve tüm yansımaları ile hayatın görsel kaydında dönüşür. Bakan değil gören kişidir fotoğrafçı. Bu nedenle fotoğrafın tarihi insanlığın da tarihi, hafızasıdır” denilen sergi tanıtımında şu ifadelere yer veriliyor:

“Türkiye'nin önde gelen foto muhabirlerinin insanlık tarihinin derinliklerine kadar uzanan zorunlu göçlere tanıklık eden unutulmaz kareleri bu sergide bir araya geliyor. İnsanlığın savaşa, adaletsizliğe, karanlığa karşı yeni bir yaşamı yeşertebilmek için umudu arayışının tanıklığını üstlenen fotoğraflar, bize aynı zamanda barışın eşitliğin ve vicdanın değerini de hatırlatıyor”

Sergi, pazartesi günleri hariç olmak üzere 30 Aralık’a dek 09-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.