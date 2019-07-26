Gıda konulu yarışması

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi`nin iki yılda bir düzenlemiş olduğu geleneksel karikatür yarışması bu sene "Gıdamızın Bozulan Kimyası" başlığı ile eserleri bekliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Uzun uzun metinler ile meramı anlatmaya çalışırken karikatür sanatının tek bir kare ile vurucu mesajı vermesi yarışma eserlerini oldukça değerli kılıyor. Bu yılki başlığımızı seçerken tabağımıza gelen gıdanın yolcuğunu düşündük ve gıdamızın politikasının ne kadar yaşamsal olduğuna yüzümüzü döndük.

Gıda son derece politiktir. Yediğimiz yemek, seçimlerimiz politika yapmaktır. Gıdamızın kimyası ile oynanması hem bizleri hem doğayı yok etmekte, emekçilere, bu dünyayı paylaştığımız tüm canlılara yaşam alanı bırakmamaktadır. Kazanacağımız bir dünya var. Gıdamızda söz hakkı olmak, yaşamlarımızda söz hakkı olmak için hepimize görev düşüyor. Bizler meslek odalarımızdan bu mücadeleyi alanlarımız üzerinden vermeye devam edeceğiz. Bu karikatür yarışmamızın da hem bu soruna dikkat çekmesini hem de çözüm önerileri sunması, hayallerimizi paylaşmasını umut ediyoruz.” denildi.