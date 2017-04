Gezgin kolaj sergisi açılıyor

Glueheads#6 Istanbul Sergisi, 29 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’ta açılıyor

Deniz Beşer, Funda Özgünaydın, Şeyda Temel, Hilal Can, Özge Enginöz, Kerem Durukan, Anelor Robin, Kıvılcım Güngörün ve Tutku Bulutbeyaz’un oluşturduğu Glueheads, gezgin bir çağdaş kolaj projesi. Kolaj işleri ve araştırma süreçleri her şehre özel ve farklı gerçekleştiriliyor.

Her GlueHeads sergisi farklı kolaj teknikleri üzerine çalışan farkı sanatçılar tarafından düzenleniyor. Her sergiyi/zine'i farklı gerçekleştirmek ve konsepti özgün tutmak adına, Glueheads etkinlikleri her seferinde farklı galerilerde, farklı sanatçı gruplarıyla yapılıyor.

Proje, Fransa doğumlu, Berlin'de çalışmakta olan freelance küratör ve sanatçı; Anelor Robin tarafından yürütülüyor. Anelor şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğu sergileri büyük ölçekte farklı sanatsal içeriklerden oluşan kolajlar olarak yorumladı. Ulaştırılan işlerin kaynağı, yaşı veya mecrası farketmeksizin mümkün olan en iyi sanatçı ve eser uyumunu sağlamaya çalıştı. Kendisine göre kolaj, tüm sanat ve yaratım süreçlerinin temelini oluşturuyor.