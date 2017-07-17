Germiyanlı Nuran Erden, Kadıköy duvarlarını boyuyor

Mural İstanbul Festivali’nin sanatçılarından biri olarak Kadıköy’e gelen Germiyanlı Nuran Erden, Kuşluk Parkı’nın duvarlarını çiçek ve baykuş resimleri ile süslüyor. Erden, “Kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. Bir insanın mutlu olması bana yeter” diyor

Bu yıl 6.kez düzenlenen ve Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen Mural İstanbul Festivali devam ediyor. 2012 yılından beri dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçıların katıldığı Mural İstanbul’un bu yılki konuklarından biri de İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyünde yaşayan Nuran Erden. Erden, bugün (17 Temmuz Pazartesi) başladığı ve Çarşamba gününe dek sürecek çalışması ile 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Kuşluk Parkı’nın duvarlarını çiçek ve baykuş motifleri ile süsleyecek.

Şimdiye kadar çobanlık dâhil köy işleri ile meşgul olan Nuran Erden 55 yaşında. Trakya Üniversitesi Halıcılık bölümünden mezun olan Erden, Halk Eğitim Merkezi’nde eğitmenlik de yapmış. Resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen Erden, ilk olarak sandalyelere küçük resimler yaparak çizimlerine başlamış. “Sandalyeler bana yetmeyince duvarlara çizmeye başladım” diyen Erden, geçtiğimiz yıl Germiyan köyündeki duvarların neredeyse tamamını kendine has resimlerle donatmış.

Çizimlerinin sosyal medyada çok fazla takip edildiğini ve paylaşıldığını ifade eden Erden, kısa süre sonra geniş çevrelerce tanınmaya da başlamış. Erden’in tanınır ve görünür olması onu birçok sanatçının katıldığı 2017 Mural İstanbul Festivali’nin katılımcılarından biri yapmış. Çeşitli festival ve organizasyonlardan davet de aldığını dile getiren Erden, işini severek yaptığını söylüyor. “Mural İstanbul Festivali’ne katılmak sizin için nasıl bir duygu” sorumuza ise gülerek şu cevabı veriyor: “Ben daha durumun farkında değilim. Gel diyorlar ben de çiziyorum. Kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. Bir insanın mutlu olması bana yeter. Gerisi çok önemli değil.”

“YAPTIKLARIM ÇİZİK”

Yaptığı çalışmaları “çizik” olarak adlandıran Erden, “Ben çizik atıyorum. Yaptığım şeyleri çizik olarak adlandırıyorum. Resim değil benim yaptıklarım. Resim çok farklı bir sanat dalı” diyor.

Erden’in çizimlerinin ana teması ise doğa ve doğada olan şeyler. En çok çiçek resimleri yapmayı sevdiğini söyleyen Erden, duygularını şöyle dile getiriyor: “Doğada yaşıyorum ve doğa ile iç içeyim. En çok da çiçek çizmeyi seviyorum. Çünkü çiçekler herkese mutluluk veriyor. Ben de duvarlara bakan insanların mutlu ve huzurlu olmasını istiyorum.”

“Özgürlüğüme düşkünüm ve çizimlerimi de özgürce yapıyorum. Kafamda bir şey tasarlamadan doğaçlama yapıyorum” diyen Erden, “Köylü olduğum için kimse böyle bir şey yapacağımı tahmin edemiyordu. Germiyan köyünün duvarlarının çoğuna çizimler yaptım. Kapalı salonlardaki resim ve heykel sergilerine belirli insanlar gidiyor. Ama benim yaptıklarımı ilgisi olan da görüyor ilgisi olmayan da. Çizimlerimi sokağa taşıyorum” diyor.

Kadıköy’e ilk defa geldiğini söyleyen Erden, Kadıköy ile ilgili izlenimlerini ise şu sözlerle dile getiriyor: “Kadıköy çok temiz ve İstanbul’un diğer ilçelerine göre daha yeşil. Bu festivale de katılmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım iyi ve güzel şeyler çıkar ortaya.”

Mural İstanbul Festivali 31 Temmuz Cumartesi günü sonlanacak. Festivalin ikinci haftasının programı ise şu şekilde:

21 - 24 Temmuz (zeminde 3d çalışma) / 26 – 31 Temmuz (duvar çalışması)

Alex Maksiov, Talimhane Sokak No:2

24 – 29 Temmuz

Fintan Magee, Nakil Sokak No:17