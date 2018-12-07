Genco Erkal’dan “Merhaba”

Usta oyuncu Genco Erkal’ın, unutulmaz beş yazarın yapıtlarından uyarladığı “Merhaba” adlı yeni müzikli oyunu 8 Aralık Cumartesi akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 13 Aralık Perşembe akşamı ise Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

60. sanat yılını kutlayan duayen sanatçının uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı “Merhaba”; Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor.

İlk kez geçtiğimiz eylül ayında New York’ta sergilenen müzikli oyun “Merhaba” tiyatroseverleri, edebiyat aleminin beş büyük ustasıyla müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. Yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar; dünyanın ve ülkemizin halleri üzerine kimi zaman güldürücü, kimi zaman hüzünlü, öfkeli gözlemleriyle yaşadığımız karanlık günlere ve geleceğimize ışık tutuyorlar. Genco Erkal yeni oyununun, üzerimize sinen umutsuzluğu silkeleyen bir tür moral aşısı işlevi görmesini umut ediyor.

Müzikli bir gösteri olan “Merhaba”da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri; Özatalay’ın piyanosu ve Çağdaş Engin’in basklarneti eşliğinde seslendiriliyor. Sahne tasarımını Cihan Aşar’ın, giysi tasarımını Özlem Kaya’nın, ışık tasarımını Hakan Özipek’in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini Yiğit Özatalay, yönetmen yardımcılığını ise Emre Yetim üstleniyor.

“Merhaba”, 8 Aralık 2018 Cumartesi akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM), 13 Aralık 2018 Perşembe akşamı ise Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Başlama saati 20.30 olan oyunların biletleri Biletix’ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.