Gençlik Sanat’ta yaz atölyeleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde yaz dönemi atölye kayıtları başladı. Merkez’de şandan, keman atölyesine çeşitli sanat dallarında eğitimler verilecek

Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde yaz dönemi atölye çalışmaları başlıyor. 3-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek atölyelere 14-22 yaş arası herkes katılabilecek ve Kadıköy’de ikamet şartı aranmayacak.

Gençlik Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından yürütülecek çalışmalar Salı- Çarşamba- Perşembe günleri 10.00 ile 15. 00 arasında yapılacak.

Katılımcı sayısının en az 4 en çok 8 olacak şekildebelirlendiği atölyelerde verilecek eğitimler şöyle:

* Şan Atölyesi

* Yaratıcı Drama Çalışmaları

* Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

* Mitoloji ve Felsefe Atölyesi

* Latin Dans

* Bedenini Tanı Duygularını Hisset Harekete Geç

* Herkes İçin Sanat Tarihi

* Solfej

* Gitar Dünyası

* Keman Atölyesi