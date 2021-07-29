Gençlik Sanat’ta yaz atölyeleri başlıyor

Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde yaz dönemi atölye çalışmaları başlıyor. 3-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek atölyelere 14-22 yaş arası herkes katılabilecek ve Kadıköy’de ikamet şartı aranmayacak.
Gençlik Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından yürütülecek çalışmalar Salı- Çarşamba- Perşembe günleri 10.00 ile 15. 00 arasında yapılacak.
Katılımcı sayısının en az 4 en çok 8 olacak şekildebelirlendiği atölyelerde verilecek eğitimler şöyle:
* Şan Atölyesi
* Yaratıcı Drama Çalışmaları
* Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
* Mitoloji ve Felsefe Atölyesi
* Latin Dans
* Bedenini Tanı Duygularını Hisset Harekete Geç
* Herkes İçin Sanat Tarihi
* Solfej
* Gitar Dünyası
* Keman Atölyesi