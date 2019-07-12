Gençlik Sanat’ta atölye kayıtları devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde Latin Amerika danslarından çalgı bakıma kadar pek çok atölyeye kayıtlar sürüyor

Dilara ÇETİN

Kadıköy Belediyesi’nin, Acıbadem’de bulunan bir asırlık tarihi köşkü aslına uygun restore ederek faaliyete açtığı Gençlik Sanat Merkezi, sanatla ilgilenen birçok gence ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Acıbadem Nazifbey Sokak’taki 4 katlı ve ahşap yapısı korunarak yenilenen 110 yıllık tarihe sahip binada; 14 yaş üstü gençlere müzik ve drama eğitimi veriliyor. Gençlik Sanat Merkezi’nde; 6 derslik, 3 etüt odası, 90 izleyici kapasiteli performans salonu, sergi salonu, konferans alanları, kitaplık, müzik ve film arşivi bulunuyor.

DANSTAN FOTOĞRAFA

Kadıköy Gençlik Sanat Merkezi’nde salon dansları ve Ege dans eğitimleri dışında; Salsa, Bachata, Cha Cha, Merenge gibi Latin Amerikan dans dersleri de veriliyor. Eylül ayında başlayacak derslerin Temmuz ayı kayıtları devam ediyor.

Çalgılara ilgisi olan gençler için açılan Çalgı Bakım ve Onarım Atölyesi’nde, ahşap çalgıların bakım ve onarımı uygulamaları dışında yapım teknikleri üzerine de eğitimler veriliyor.

Fotoğrafa merakı olan gençler için iki farklı fotoğrafçılık atölyesi açan sanat merkezinde, fotoğraf üzerinde bir tema belirlemek ve fotoğraf çalışmalarında yer almak isteyen öğrenciler için ‘Fotoğrafta Yeni Sözler Atölyesi’; fotoğrafçılığı ve fotoğrafçılığın çeşitli tekniklerini temelden öğrenmek isteyenler için ise ‘Temel Fotoğrafçılık Atölyesi’ bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi, yeni sezon kursları için kaydını yaptırmak isteyen herkesi iki adet resimli kimlik fotokobisi ile Acıbadem’de bulunan merkezlerine davet ediyor.

İletişim ve Bilgi İçin: 0549 794 5368 – 0530 153 1607