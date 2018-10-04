Gençlik Sanat ve Kozyatağı’nda yeni dönem

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi yeni sezonda da müziğin ve dansın; Kozyatağı Kültür Merkezi de seminerlerin, sergilerin ve konferansların adresi olmaya devam edecek

Kadıköy’ün kültür ve sanat merkezleri Kadıköylülere farkı dünyaların kapısını açmayı sürdürüyor. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi ile Kozyatağı Kültür Merkezi de Kadıköylüleri müziğin ve sanatın büyülü dünyasında yolculuk yapmaya; atölyeler, sergiler, konferanslar ile aydınlanmaya ve bilgilenmeye davet ediyor.

GENÇLİK SANAT MERKEZİ

Kadıköy Belediyesi’nin bir sosyal sorumluluk projesi olan Gençlik Sanat Merkezi’nde çalgı ve ses eğitimi dersleri birebir veriliyor, pek çok dalda atölye çalışmaları yapılıyor. Merkezde pek çok dans türünde eğitimler de yer alıyor. Tüm eğitimlerin ücretsiz olduğu Gençlik Sanat Merkezi’nde 2018-2019 eğitim döneminde gerçekleşecek eğitimler ise şu şekilde: Çalgı, solfej, ses eğitimi, yaratıcı drama ve dans dersleri.

Atölyeler sizi bekliyor

Gençlik Sanat Merkezi’nde birebir eğitimlerin yanında atölye çalışmaları bulunuyor. Atölye çalışmaları da şöyle sıralanabilir: “Sinema Yoluyla Felsefe ve Psikoloji Atölyesi, Ahşap Çalgı Bakım Atölyesi, Felsefe ile Edebi Metin Çözümleme Atölyesi, Mitolojik Düşünce ve Felsefe Atölyesi, Senaryo Yazarlığı Atölyesi, Tiyatro Metin Yazarlığı Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Beden Farkındalığı ve Yaratıcı Hareket Atölyesi, Acıbadem Mahallesi Korosu.”

KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 2018-2019 sezonunda pazartesi günleri Felsefe Tarihi Seminerleri, çarşamba günleri ise Sağlık Seminerleri yapılmaya devam edecek. Sömestr etkinlikleri kapsamında çocuk tiyatroları, atölyeler ve Çocuk Kitapları Şenliği gerçekleşecek.

3. Ulusal Duyarlılık Konferansı: “Bilinçli Ebeveynlik”

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri, 3. Ulusal Duyarlılık Konferansı’nı “Bilinçli Ebeveynlik” üzerine 6 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de Konferans Salonu’nda düzenliyor. Ahmet Çetin, Rayka Kumru ve Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın konuşmacı olduğu konferansta pozitif ebeveynlik, çocuklar, babalık ve erkeklik halleri masaya yatırılacak.

Sergi ve Sempozyum

Etkinlikler içerisinde kasım ayında ‘Yeni Keşiflerle Ani Harabeleri’nin Bilinmeyen Yüzü’ sergisi gerçekleşecek. 1 Aralık Cumartesi günü ise Şiir Sempozyumu başlayacak. Sempozyum kapsamında paneller ve şiir atölyeleri yapılacak. Ayrıca aralık ayı boyunca “Şiir Sokakta” sergisine yer verilecek. Sergi alanlarında öncelikli olarak genç sanatçılara destek verilmesine de devam edilecek.