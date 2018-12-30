Gençlik Sanat Merkezi’nden yeni yıla konserle “Merhaba”

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi, yeni yıla merkezin bünyesinde kurulan koro ve orkestranın ilk konseriyle “merhaba” dedi

Kadıköy yeni yıla konserler ve eğlenceli etkinliklerle kapı araladı. Bu etkinliklerden biri de 29 Aralık Cumartesi Gençlik Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in katıldığı konserde orkestra ve koro Schubert ve Mozart’ın eserleriyle Gençlik Sanat Marşı’nı seslendirdi.

“DÜŞLERİ YAKALAMANIN KANITI”

Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Bugün güzel bir haber aldık; ilçemizde bulunan ancak ortadan kaybolan Avanak Avni heykelimiz bulundu. Bu haberle birlikte akşam gelerek böyle bir konserle karşı karşıya kalmak da müthiş bir duygu. İnsanların istediklerini başarabileceklerinin, istedikleri zaman düşlerini yakalayabileceklerinin kanıtı bu orkestra.”

Kadıköy’ün çok özel bir yer olduğunun altını çizen Nuhoğlu, “Kadıköy’ün çok güçlü bir tarihi ve insan kimliği var. Kadıköy insanlarının kısa bir sürede bu kadar güzel bir müziği oluşturmalarından ve böyle bir dinleti sunmalarından dolayı çok mutluyum. İlerleyen zamanlarda daha iyi şeyler yaratacaklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve mutlu, barışla sevgiyle dolu bir yeni yıl diliyorum.” dedi.

“2 AYDA AMATÖRLÜĞÜ AŞTIK”

Koro ve orkestra, ekim ayında çalışmalarına başladı ve şimdiden Mozart’ın, Schubert’in zor eserlerini icra edebiliyor. Orkestra şefi Erdem Muallaoğlu bununla ilgili, “Yeni bir oluşum ve çoğunluğu bu konuda amatör olan insanlardan kuruldu. Herkesin müziği algılayabileceğini, öğrenebileceğini ve bu yolla eğlenebileceğini kanıtladık. 2 ay gibi kısa bir sürede az program çıktı ancak elimizdekileri en iyi şekilde ifade etmeye ve insanlara bu kadar az sürede amatörlüğü nasıl aştığımızı göstermeye çalıştık.” diyor.

LACRİMOSA’NIN HİKÂYESİ...

Gençlik Sanat Merkezi’ndeki konser, önceden La La Land ve Yüzüklerin Efendisi filmlerinin Türkiye’ye de gelen orkestralarında şef asistanlığı yapan Muallaoğlu’nun ilk yönettiği konser. Muallaoğlu, sözlerini icra ettikleri eserin önemine atıf yaparak noktalıyor: “Bugün Mozart’ın Lacrimosa eserini icra ettik. Lacrimosa aslında bir ağıttır ancak sonu umutla biter. Eser ne kadar kötülüğü, talihsizliği anlatsa da hikâyenin sonu aydınlığa çıkıyor. Ben de bu eserde olduğu gibi herkese yeni yıla girerken aydınlık günler diliyorum.”

Koro şefi Fevzi Çankaya da Muallaoğlu gibi orkestra ve koronun büyük çabalarla oluşturulduğunu belirtti ve ekledi: “Ben 1 senedir öğretmen olarak Gençlik Sanat Merkezi’nde görev alıyorum, orkestra ve koro şefliğine talip olduk çünkü bize sürekli destek sunuldu. Potansiyelin çok yüksek olduğunu da göstermek istedik. Öğrenciler bizi yalancı çıkarmadılar ve çok iyi ilerliyorlar. Ben insanların amatörlükten profesyonelliğe nasıl evrilebileceğini göstermek istiyorum sadece. Bu en fazla bizim orkestramız için geçerli ve çaldıkları çok zor bir eser.”

600 ÖĞRENCİDEN 2200’E

Konser vesilesiyle Gençlik Sanat Merkezi sorumlusu Yücel Canyaran’a merkezin 1 yılını sorduk. Canyaran şunları söyledi: “2016’da açıldığımızda yaklaşık 600 öğrencimiz vardı. 2018 yılını bitirirken 2 bin 200’ü aşkın kayıtlı öğrencimiz var. Bunların içinden bin 800 öğrenci aktif olarak eğitimlerine devam ediyor. Başlangıçta yaratıcı drama, müzik kurslarımız vardı. Çalgı ve ses eğitimlerimiz vardı. 2017’de kurs ve atölyelerimiz arasına dansı ekledik. Dans konusunda şu anda en kapsamlı eğitimi veren kurumuz. Latin dansları, salon dansları ve Ege Bölgesi’nin dansları var. Yaklaşık 600 öğrencimiz dans kurslarımıza katılıyor. 2018 yılında bütün bu yaptıklarımıza felsefe üzerinden düşünme ve fotoğrafçılık eğitimlerini ekledik ve eğitimimizi oldukça genişlettik. Bunların dışında hiçbir yerde olmayan, ahşap çalgı bakım ve onarım atölyemizi başlattık. O da oldukça ilgi görüyor. Ahşap çalgısı olan müzisyenler, çalgılarına nasıl bakacaklarını, sorunları nasıl çözebileceklerini öğreniyorlar.”

Canyaran konuşmasında ayrıca merkezin birbirinden yetkin ve uzman öğretmenleri olduğuna vurgu yaparak 45 kişilik bir eğitmen kadrosu mevcut olduğunu belirtti.

HEDEF ULUSLARARASI FESTİVALLER

Son olarak, 2019’da merkezin neleri hedeflediğini sorduğumuz Canyaran, orkestra ve koroya vurgu yapıyor: “Açıldığımızdan bu yana birçok öğrenciye ulaştık. Bu yılki hedefimiz Gençlik Sanat Merkezi’nin orkestrası ve korosunu hayata geçirmekti. Ekim ayında çalışmalara başladık. Bugün verdiğimiz konserle şimdiden hayata geçirmiş bulunuyoruz. Repertuvarı genişletmeyi, Türkiye’de ve uluslararası alanda festivallere gitmeyi amaçlıyoruz. Bu yolla tüm dünyada sesimizi duyuracağımıza inanıyoruz.”

Etkinlik, Nuhoğlu’nun orkestra ve korodaki öğrencilere ve eğitmenlere katılım belgelerini dağıtmasının ardından son buldu.