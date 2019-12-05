Gençlik Sanat Merkezi’nde kayıtlar başlıyor

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi (GSM), yeni dönem kayıtları başlıyor

Gençlik Sanat Merkezi 10 Aralık Salı günü itibariyle yeni öğrenci kayıtlarını almaya başlayacak. Başvurular 20 Aralık’a kadar GSM’ye şahsen başvurarak veya online olarak yapılabilecek. Başvuru şartlarında Kadıköy ilçe sınırları dâhilinde ikamet etmek veya ilçe içindeki her hangi bir okulda öğrenci olmak şartı aranıyor. 14 – 22 yaş arası öğrencilerin başvurabileceği programdan eğitim süresi boyunca her öğrenci sadece bir bölümden yararlanabilecek. Gençlik Sanat Merkezi’ne şahsen başvurular salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10.30 – 18.00 saatleri arasında yapılacak. GSM’nin 02164186034 numaralı telefonundan da ayrıntılı bilgi edinilebilir.

NELER VAR?

ŞAN DERSİ: Ders süresi 50 dakika ve iki kişi ile sınırlı. Sınavla öğrenci alınmakta ve eğitim bir yıl sürüyor. Ses eğitimi ve vokal, doğru şarkı söyleyiş teknikleri, repertuar çalışması ve anatomi bilgisini kapsayan konularda eğitim veriliyor.

YARATICI DRAMA: Ders süresi 180 dakika ve 15 kişi ile sınırlı. Eğitim süresi bir yıl. Öğrenciler bu bölüme başvuru sırasına göre, yetenek değerlendirme sınavı yapılmaksızın alınıyor.

YARATICI YAZARLIK: Ders süresi 180 dakika ve 15 kişi ile sınırlı. Eğitim süresi bir yıl. Yazı dünyasına bir giriş yapmak istiyorsanız, daha önce yazıyor ama nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız bu çalışma sizi farklı ve yaratıcı bir çalışmaya götürecek.

YARATICI DANS: Ders süresi 120 dakika ve 15 kişi ile sınırlı. Eğitim süresi bir yıl. Beden ve zihin arasında köprü oluşturarak koordinasyonu arttırmayı, etkin biçimde kişilerarası iletişim kurmayı hedeflemekte.

LATİN DANSLARI: Ders süresi 80 dakika ve 16 kişi ile sınırlı. Eğitim süresi iki yıl. Dersler Salsa, Chacha, Bachata, Merenque, Kizomba.