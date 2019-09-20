Gençlik Sanat Merkezi Orkestrası Takım Arkadaşlarını Arıyor

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi, yaylı ve üflemeli çalgılar alanında orkestra seçmeleri düzenliyor.
Oyun ve film müziklerinden oluşan repertuarın seyirciyle buluşacağı orkestranın seçmelerine 15-35 yaş arasında yaylı ve üflemeli çalgı çalabilen herkes 27 Eylül saat 17:00’ye kadar başvuru yapabilir. Konservatuarlarda enstrüman eğitimi almış veya kendi çabası ile belli düzeye gelmiş kişilerin yapabileceği başvurular 28-29 Eylül tarihlerinde değerlendirilecek. Gençlik Sanat Merkezi’nde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirileceği seçmelere başvuru adresi şöyle: kbld.gsmorkestra@gmail.com