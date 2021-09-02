Gençlik Sanat Merkezi'ni yeni dönem heyecanı sardı

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi'nde yeni dönem 14 Eylül Salı günü başlıyor. Genel Sanat Yönetmeni Halit Süha Çelikkıran, “Eğitimin yüz yüze olmasını çok arzu ediyoruz, bunun için tedbirlerimizi aldık” diyor

Kadıköy Belediyesi bünyesinde hizmet veren sanat merkezleri yeni döneme merhaba demek için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kadıköy'de gençlerin kültür ve sanatla buluşmalarını sağlayan önemli merkezlerden biri olan Gençlik Sanat Merkezi (GSM) de çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürüyor. Gençlik Sanat Merkezi'nde yeni dönem ne zaman başlayacak? Hangi branşlarda kurslar var? Gibi merak edilen daha birçok soruyu merkezin Genel Sanat Yönetmeni Halit Süha Çelikkıran'a yönelttik.

-Gençlik Sanat Merkezi hangi amaç ve hedefler ile yola çıktı?

Kadıköy Belediyesi'nin çocukların sanatla buluşmasını sağlamak amacıyla 14 yıl önce başlattığı ve Kadıköylüler tarafından büyük kabul gören Çocuk Sanat Merkezi projesinden edinilen tecrübe ile 14 - 22 yaş arası gençlerin gideceği bir sanat merkezinin eksikliğinin ve ihtiyacının karşılanması maksadıyla ortaya çıkmış bir proje. Kadıköy Belediyesi'nin Kadıköy'deki tarihi binaların aslına uygun olarak restore edilmesi ve yaşamaya devam etmeleri düşüncesi ile geliştirdiği restorasyon projesi çerçevesinde 2015 yılında bina arayışına geçildi. Bu düşünceden hareketle 1913 yılında "Kız Mektebi" olarak açılan ve "Özdemiroğlu İlkokulu" adını alan ama zaman içerisinde yok olmaya terk edilmiş tarihi bir köşk satın alınıp Gençlik Sanat Merkezi projesi için restore edildi.

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi olarak amacımız gençleri ilgi alanları doğrultusunda yönlendirip yetiştirmek, ufuklarını genişleterek yaşam kalitesini artırmak, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamaktır. Gençlik Sanat Merkezi, Kadıköy gençlerinin kültür ve sanatla buluşma noktasıdır. Kadıköy'de yaşayan ve okuyan 14-22 yaş arasındaki lise ve üniversite gençlerinin kültürel, sanatsal, sosyal gelişiminin desteklendiği ve gençlik aktivitelerinin düzenlendiği bir merkezdir. Gençler yapacakları çalışmaları kültürel platformda sergileme imkânına kavuşacaklardır.

-Gençlik Sanat Merkezi'nde yeni dönem ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim dönemi 14 Eylül Salı günü itibariyle başlayacaktır. Milli eğitimle paralel olarak girilecek sömestr tatilinin ardından 19 Haziran Pazar günü 2022'de yaz tatiline girilecek.

“YARATICI DRAMADAN PİYANOYA...”

-Hangi kurslar var? Kurslar hangi saatler arasında ve günlerde olacak?

Yaratıcı drama, yaratıcı yazarlık, yaratıcı dans ve hareket, latin dansları ile müzik bölümünde piyano, gitar, flüt, akordeon, bağlama ve şan branşlarında eğitimlerimiz var. Haftanın her günü eğitimlerimiz mevcut. Hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Branşlara göre (pandeminin de etkisiyle) ders süresi ve öğrenci sayısı değişkenlik gösteriyor. Piyano, flüt ve şan branşlarında birer öğrenci ile 30 dakika, bağlama ve akordeon branşlarında birer öğrenci ile 45 dakika, kemanda ve gitarda 2 öğrenci ile 50 dakika, latin dansta 4 öğrenci ile 45 dakika, yaratıcı dans ile yaratıcı drama ve yazarlık branşlarında 4 öğrenci ile 80 dakikalık dersler yapılacak. Tüm branşlarda toplam eğitim süresi 4 dönem yani 2 yıl.

-Eğitimler yüz yüze mi olacak?

11 Mart 2020 tarihinden beri yüz yüze eğitime pandemi nedeniyle ara vermiş bir sanat kurumu olarak, tüm eğitimciler gibi yüz yüze olmasını çok arzu ediyoruz. Merkezdeki eğitimlerin sorunsuz ve risksiz ilerleyebilmesi adına tedbirlerimizi de aldık. Karşılıklı ders yapmak gibisi asla yok. Ancak önümüzdeki günler ve gidişat belirleyici olacak. Çevrimiçi olması durumunda da geçen yıl olduğu gibi herhangi bir problem olmadan devam edebileceğiz. Elbette gönlümüz, eğitmenlerimiz ve öğrenciler gibi yüz yüze eğitimden yana.

-Kurslara başvuruda aranan kriterler nelerdir?

Öncelikle her bir başvuran sadece tek bir branş seçebilecek. Başvuru için Kadıköy ilçe sınırları dâhilinde ikamet etme veya Kadıköy ilçe sınırları dâhilindeki üniversite, lise ve dengi okullarından birine devam edildiğini ya da yurtta kaldığını gösteren öğrenci belgesi ibraz edilmesi gerekiyor.. Kaydı yapılmak istenen 18 yaş altındaki gençlerin ve en az bir velisinin vatandaşlık (TC) numarasının ve/veya nüfus cüzdanının çevrimiçi kayıt sırasında yanında bulunmasını tavsiye ederiz. Ayrıca başvuru sayfasında (fotoğraf da dahil olmak üzere) gerekli alanları eksiksizce doldurmadan sistem branş seçimine izin vermemektedir. Başvuranların buna dikkat etmesini tavsiye ederim. Sonuç olarak, merkeze 14-22 (1999-2007 doğumlu) yaş arası öğrenciler başvurabilecek. Sınavsız olarak öğrenci alınan tüm bu hizmet ve eğitimler Kadıköy Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

-Başvurular hangi tarihler arasında olacak ve nereden yapılacak?

Başvurular 21 Ağustos – 12 Eylül 2021 tarihleri arasında yalnızca EYBS sistemi üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacak. Kadıköy Belediyesi'nin ana sayfasında duyurularda yer alıyor. Buradan doğrudan başvuru sayfasına yönlendiriliyor olacaklar. Ayrıca https://eybs.kadikoy.bel.tr/web.talep.doms?knd=kultur&@talepId=886 adresinden ulaşabilirler. Her bir branşın elbette farklı kontenjanı var. Ancak tüm başvuruları karşılayacak kadar kontenjanımız mevcut.

“ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER DERS VERİYOR”

-Eğitmen kadrosu hakkında da bilgi verebilir misiniz?

Gençlik Sanat Merkezi kadrosu, farklı branşta kişisel gelişim çalışmaları düzenleyecek konusunda uzman eğitmenlerden oluşuyor. Sanat merkezimizde alanında üniversitelerden mezun 12’si müzik, 2'si dans ve 2'si drama bölümü olmak üzere toplam 16 öğretmenimiz bulunuyor. Bu öğretmenlerimiz kişisel gelişim ve sanat derslerinde öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor.

Yaratıcı yazarlık ve yaratıcı drama branşlarında Nihayet Nihal Köse, Mustafa Barış Yalçınsoy, yaratıcı dans ve hareket branşında Nilüfer Esin Berberoğlu, latin danslarında Emre Ünsal, piyanoda Erdem Muallaoğlu, Bediz İsgilip ve Berfin Ayna, kemanda Batuğhan Çakmak, gitarda Selen Özcan ve Taha Karkoç, flütte Fazilet Polat ve Elif Kay, akordeonda Ozan Akgöz, bağlamada Onurcan Bora, Şanda Fevzi Cankaya, Buğra Uğur ve Uğur Etiler yer alıyor.

-Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için iletişim adresi verebilir misiniz?

Kadıköy Belediyesi kültür sanat portalından (http://kultursanat.kadikoy.bel.tr/tr/kultur-merkezleri/genclik-sanat-merkezi) Gençlik Sanat Merkezi sayfasından ayrıntılı bilgi edinebilirler.