Gençlik Sanat Merkezi ilk yaşını kutladı

Gençleri sanatla buluşturan Gençlik Sanat Merkezi birinci yaşını özel bir etkinlikle kutladı

Kadıköy Belediyesi, Acıbadem’de bulunan bir asırlık tarihi köşkü aslına uygun restore ederek Gençlik Sanat Merkezi’ne dönüştürmüştü. Bugüne kadar müzik ve yaratıcı drama ana branşlarında 800’e yakın öğrenciye eğitimler veren, sergilerden, konserlere birçok etkinliğin bünyesinde gerçekleştiği Gençlik Sanat Merkezi, 26 Ekim itibariyle birinci yılını doldurdu. Birinci yıl sebebiyle 31 Ekim Salı günü Gençlik Sanat Merkezi’nin performans salonunda gerçekleşen etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yanı sıra birçok Kadıköylü katıldı. Nuhoğlu’nun konuşmasıyla başlayan etkinlik gitar performanslarıyla devam ederek, yaratıcı drama alanında eğitim gören öğrencilerin gerçekleştirdiği “forum tiyatro” etkinliği ile sona erdi.

“BURASI SİZİN EVİNİZ”

Etkinlikte konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuşmasına binanın açılmasında emeği geçen belediye meclis üyeleri ve belediye personellerine teşekkür ederek başladı. Cumhuriyet kutlamalarına değinen Nuhoğlu, Cumhuriyet’i, demokrasiyi hakim kılma, değişim, yenileşme, ileriye bakma, insanların daha rahat daha konforlu bir yaşama sahip olması olarak nitelendirirken, sanat eğitiminin de Cumhuriyet’in önemli bir değeri olduğunu vurguladı. Gençlik Sanat Merkezi’nin bütün Kadıköylü gençlerin evi olduğunu söyleyen Nuhoğlu “Gençler burayı ne kadar çok kullanırsa burası o kadar değerli ve güzel olur” dedi. Türkiye’nin “sıkıntılı” bir süreçten geçtiğini belirten Nuhoğlu, “bu sıkıntılı süreci sanatın, tiyatronun, müziğin gücüyle aşacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KULAKLARIN PASI SİLİNDİ

Gecede Gençlik Sanat Merkezi’nde eğitmenlik yapan Turgay Yakut ve Görkem Asmaz’ın öğrencileri gitar ve solo performanslarını sergiledi. Performans sergileyen öğrencilerden biri de geçtiğimiz haftalarda gazetemize taşıdığımız, sanatın engel tanımadığını bize bir kere daha gösteren görme engelli Hüseyin Cem Cengiz’di. Cengiz bestesini yaptığı ve sözlerini yazdığı “Bir Liman Kenti” şarkısıyla katılımcıların kulaklarının pasını sildi. Gecenin sonunda Drama alanında eğitim veren Barış Yalçınsoy’un öğrencileri “Forum Tiyatro” etkinliğiyle interaktif bir oyun sergiledi.