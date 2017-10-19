Gençlik Sanat Merkezi 1 yaşında!

Gençleri sanat ile buluşturan Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi, 26 Ekim itibariyle bir yaşına giriyor. Biz de merkezin bir yılda gerçekleştirdiği ve önümüzdeki yıl planladığı faaliyetleri sizler için derledik

Kadıköy Belediyesi, Acıbadem’de bulunan bir asırlık tarihi köşkü aslına uygun restore ederek Gençlik Sanat Merkezi’ne dönüştürmüştü. Bugüne kadar müzik ve yaratıcı drama ana branşlarında 800’e yakın öğrenciye eğitimler veren, sergilerden, konserlere birçok etkinliğin bünyesinde gerçekleştiği Gençlik Sanat Merkezi, 26 Ekim itibariyle birinci yılını dolduruyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak, Gençlik Sanat Merkezi’nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği ve önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri sizler için derledik.

8 BRANŞ 800 ÖĞRENCİ

Gençlik Sanat Merkezi, yola müzik ve yaratıcı drama ana branşlarında eğitim vererek başladı. Keman, piyano, bağlama, gitar, vurmalı çalgılar, Klasik Türk Müziği, koro çalışmaları, yan flüt gibi müzik derslerinin yanı sıra Yaratıcı Drama derslerinin de yapıldığı merkezin ilk yılında tam 800 genç, tümü konservatuar mezunu, alanında uzman eğitimcilerin verdiği eğitimlere katılma şansı buldu.

GSM’DE SİNEMA GÜNLERİ…

Gençlik Sanat Merkezi genel olarak müzik ve yaratıcı drama alanlarında eğitim verse de “7’nci sanat” kabul edilen sinema da merkezde kendine yer buldu. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Sinema Günleri kapsamında 1989 yapımı Oscar ödüllü film “Ölü Ozanlar Derneği”, usta yazar ve oyuncu Can Gürzap tarafından yorumlanırken, Nilgün Belgün “Florance Foster” ve Psikiyatri Profesörü Mehmet Sungur “Her Çocuk Özeldir” filmlerinin gösterimlerinden sonra GSM’de katılımcılarla buluştu.

GSM’DE SÖYLEŞTİLER

Gençlik Sanat Merkezi eğitimler, konserler ve sergilerin yanı sıra birçok söyleşi, akademik seminer, workshop ve atölye çalışmasına da ev sahipliği yaptı. Taner Öngür ve gazetemizin de köşe yazarı olan Murat Meriç “Türkiye’de Müzikal Yolculuklar” adlı söyleşiler düzenlerken, tiyatro ve sinema sanatçısı Mert Fırat da bu yıl gerçekleşen “Komşum Tiyatro” projesini anlatmak için Gençlik Sanat Merkezi’nde Kadıköylülerle buluştu.

Caz müzisyenleri Güç Başar Gülle ve Asena Akan gerçekleştirdikleri workshoplarla caz müziğin inceliklerini, caz severlere aktarırken, Prof. Dr. Sinan Canan Masal Anlatıcısı Didem Köktaş ve Kognitif Derneği verdikleri akademik seminerlerle katılımcıları bilgilendirdi.

Gençlik Sanat Merkezi’nin bünyesinde bir de sergi salonu bulunuyor. Bu salon sayesinde genç sanatçılar Kadıköylülerle buluşma imkânı yakalıyor. GSM’de gerçekleşen sergiler ise şöyle: Serdar Abay “Sakinliğe Hırçın Yorum”, Çiğdem Erbil “Kırmızının Parçalanışı”, Gülay Baran “Kadın Aşkım: Kedi…”, Erkin Keskin “Seslerden Çizgilere Dokunmak”, Çiler Belen “Soma”.

Bünyesinde bir performans salonu da barındıran merkez, Beste Gürkey’den Esra Kayıkçı’ya kadar birçok genç müzisyenin konserine de ev sahipliği yaptı.

Geride bıraktığımız bir yılda Dr. Hakan İşözen tarafından gerçekleştirilen “Sinema Yoluyla Felsefe ve Psikoloji Atölyesi” ise bu yıl de devam edecek.

YENİ DERSLER AÇILIYOR

Geçtiğimiz dönem 800 gence eğitim veren merkeze bu yıl henüz kayıtların bitmemesine rağmen bin 200 kişi başvurdu. Bunun yanı sıra ilk yılında müzik ve yaratıcı drama ana branşlarında eğitim veren kuruma dans branşı da eklenirken, müzik branşının içindeki dersler arttırıldı. Yeni dönemde müzik branşı derslerine ney, viyolensel, klasik kemençe ve akordeon dâhil olurken, dans branşında Latin Amerika dansları, Salon dansları ve Ege Dansları eğitimi verilecek.

ÜNİVERSİTELİLER GENÇLİK SANAT’TA

Geçtiğimiz yıl birçok konser ve etkinliğin düzenlendiği performans salonu hiç boş kalmadı desek yeridir. Geride bırakılan bir yılda Marmara Üniversitesi Tango, Latin Dans ve drama grubu provalarını performans salonunda yapmıştı. Bu yıl ise GSM, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nün fırtınayla birlikte eğitim yapılamaz hale gelmesinden kaynaklı kampüssüz kalan öğrencilere kucak açtı. Marmara Üniversitesi Müzik bölümü öğrencileri yeni kampüslerine taşınana kadar derslerini Gençlik Sanat Merkezi’nde yapacak.

ENGELLİLER SANAT YAPACAK

Gençlik Sanat Merkezi yeni dönemde özel bir projeyi hayata geçiriyor. Projeye göre Kadıköy Belediyesi Engelli Merkezi’yle işbirliği yapan GSM’de, engelli bireylere yaratıcı drama ve vurmalı çalgılar dersi verilecek. Geride bıraktığı bir yılda pazartesi günleri kapalı olan kurum artık bu proje sebebiyle pazartesi günleri de açık olacak.

MAHALLE KOROSU KURULUYOR

Gençlik Sanat Merkezi bu yıl hayata geçireceği yeni projesiyle sadece gençlere değil, orta yaş üzeri Kadıköylüleri de sanatla buluşturacak. Gençlik Sanat Merkezi’nde bir süre önce mahalleli buluşmaları düzenlenmeye başladı. Bunun sebebiyse kurulması planlanan Mahalle Korosu. Tanışma etkinliklerindeki taleplere göre şekillenecek olan proje Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

MERKEZDE NELER VAR?

Acıbadem Nazifbey Sokak’taki 110 yıllık tarihe sahip Özdemiroğlu Mektebi, 26 Ekim 2016 tarihi itibariyle Gençlik Sanat Merkezi olarak anılmaya başlandı. 14 yaş üstü gençlere müzik ve drama eğitimi verilen 4 katlı ve ahşap yapısı korunarak yenilenen merkezde, 6 derslik, 3 etüt odası, 90 izleyici kapasiteli performans salonu, sergi salonu, konferans alanları, kitaplık, müzik ve film arşivi bulunuyor.