Gençler şarkı söyledi, duayenler ödül verdi

Liselilerin müzik yarışması sonuçlandı

Türkiye’nin en köklü gençlik organizasyonu fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması‘nın büyük finali gerçekleşti, yarışmanın kazananları ödüllerini aldı. Finale 34 okul mücadele etti. Altı kategoride dağıtılan ödüller arasında, 3 ayrı okula müzik stüdyosu, toplam 100 Bin TL’lik para ödülü ve Okan Üniversitesi’nden eğitim bursu yer aldı. Açılışı Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray’ın yaptığı ödül töreninde, liseli genç müzisyenler, hayranı oldukları ünlülerle aynı sahneyi paylaşma imkanı da elde etti. Şoray, şunları söyledi: “Müzik, bütün gönülleri kalpleri birleştiren, dünyanın en güzel kendini ifade etme şekli… Ben 50 yıl sonra hayalimi gerçekleştirdim, bir albüm yaptım. Siz benim kadar beklemeyin” dedi. Seyyal Taner, Fuat Güner, Şebnem Ferah, Ogün Sanlısoy, Harun Tekin gibi sanatçıların ödül verdiği gecede, müzik efsanesi Martha Wash It’s Raining Men şarkısıyla Bostancı Gösteri Merkezi’ni inletti. Gece, Hande Yener’in konseriyle sona erdi.

20 yılda neler değişti?

20 yıl önce 20 okulla başlanan yarışmaya her yıl artan bir katılım söz konusu oldu. Bu yılki yarışmayla birlikte 20 yılda yaklaşık 5000 lise yarışmaya katıldı. 90’lı yıllarda bir ara yarışmada hard rock, heavy metal gibi akımlar daha ağırlıktaydı. Fakat 2000’li yıllarda durum değişti. Dijital iletişimin de çok daha gelişmesiyle herkes kendine uygun müziklere daha kolay ulaşmaya başladı ve tek bir yere, tek bir türe bağlı kalmadan, daha geniş yelpazede müzik dinlemeye başladı. Müzik zevkleri her dönem farklılık gösterse de dünyadaki yükselen müzik akımlarından Türkiye’deki gençler de etkileniyor ve beğenileri o doğrultuda gelişiyor. Şarkı seçimlerinde, coğrafi bölgelerin yaşam biçimi, tercihleri de rol oynuyor. Başlangıçtan beri rock ağırlığı olsa da, yarışmada yerli ve yabancı poptan, etnik müziğe çok geniş yelpazede şarkılar seslendiriliyor.