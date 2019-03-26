Genç tiyatroculara çağrı

Şehir Tiyatroları'nın 35. Genç Günler Festivali başvuruları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nün, 9-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceği 35. Genç Günler Festivali başvuruları başlıyor.

Bu kapsama, konservatuvar ve dengi okulların oyunları ve üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının başvuruları kabul ediliyor. Programa alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak. Proje dosyalarının 10 Nisan 2019 Çarşamba gününe kadar gencgunler@ibb.gov.tr adresine gönderilmesi lazım. Tiyatro alanındaki proje dosyalarında tiyatro adı ve kısa bilgi, oyun künyesi, oyun özeti, oyun metni, oyun fotoğrafları, oyun videosu bulunması gerekiyor.