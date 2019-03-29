Genç sinemacıların Hindistan belgeseli Youtube’da

Gizem İbak’ın, arkadaşı Umur Dağlı ile çektiği “The Night Light of the Earth” seyirciyle buluştu

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü mezunu Gizem İbak’ın, arkadaşı Umur Dağlı ile birlikte Hindistan’da çektiği “The Night Light of the Earth” Youtube üzerinden seyirciyle buluştu. Geçtiğimiz yıl belgeseli üzerine söyleştiğimiz Gizem İbak, arkadaşı Umur Dağlı ile Türkiye’den Hindistan’a giderek Goa, Kerala, Mumbai eyaletlerini gezdi. iki genç sinemacı Umur Dağlı ve Gizem İbak yolda karşılaştıkları Hintlerle röportaj yaptı. Yaptıkları röportajlarda Aamir Khan’ı, Satyamev Jayate’yi soran genç sinemacılar çektikleri görüntülerle Aamir Khan’ın 54. doğum günü için bir belgesel hazırladı.

YouTube’a yükledikleri belgesel kısa sürede ilgi odağı olurken, film boyunca röportajlarla Aamir Khan’ın sinema kariyeri ve Hint toplumu üzerindeki etkisi anlatılıyor.

Hindistan’da bir ay kalan Umur Dağlı ve Gizem İbak, Türkiye’de sinema okulundan geçtiğimiz yıl mezun olan iki genç sinemacı. Gizem İbak 2015’te Aamir Khan’ın Dangal filminin setini de ziyaret etmişti. Umur Dağlı ayrıca çektiği Diwali’yi anlatan belgeseliyle ödül aldı.

Belgeseli Youtube üzerinden izleyebilirsiniz