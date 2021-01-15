Genç Fransız sineması evimize geliyor

11. MyFrenchFilmFestival 15 Ocak’tan itibaren bir ay boyunca online olarak gerçekleşecek

UNIFRANCE tarafından düzenlenen ve dünyanın genç yönetmenlere adanmış ilk frankofon online sinema festivali olan 11. MyFrenchFilmFestival 15 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Filmlerin tamamı MyFrenchFilmFestival.com adresinden ve partner platformlardan izlenebilirken, kısa metrajlı yapımlar ise festivalin Facebook sayfası ve YouTube kanalından ücretsiz izlenebilecek.

Sinema severler bir ay boyunca 10’u yarışmacı olmak üzere 13 uzun metrajlı filmi ve yine 10’u yarışmacı olmak üzere 17 kısa metrajlı filmi online ya da çeşitli medya platformları üzerinden izleyebilecekler. Fransız, Belçika, Kanada ve İsviçre yapımı filmlerden oluşan seçki, Forever Young, Crazy Loving Families, True Heroines, French Ghost Stories, On The Road veya Love gibi kısa ve uzun metrajlı filmler karışık bir şekilde değerlendirilerek konularına göre oluşturuldu. Çocuk Köşesi’nde ise çocuklar, beş kısa metrajlı sessiz animasyon filmden oluşan çocuk seçkisinin keyfini çıkarabilecek. Ayrıca bu yılki French Ghost Stories seçkisini iki büyük eser tamamlıyor: Orphée ve La Vie des morts.

Filmler izleyici tarafından puanlanacak ve yorumlanacak. En yüksek puanı alan uzun metrajlı ve kısa metrajlı filmler İzleyici Ödülü’nün sahibi olurken, yanı sıra iki ödül daha verilecek: Yabancı sinemacılardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından verilen Jüri Ödülü ve beş gazeteciden oluşan jüri tarafından verilen Uluslararası Basın Ödülü.

Filmlerin tamamı Fransızca ve İngilizce altyazılı olarak, dört film de Türkçe altyazı seçeneği ile gösterilecek.