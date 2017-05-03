Haftalık Bağımsız Gazete 05 Mayıs 2017
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Genç cazcılara çağrı

Genç Caz konserlerine başvurular devam ediyor

Genç cazcılara çağrı
Gökçe UYGUN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında 15. kez gerçekleşecek olan Genç Caz konserleri için başvurular sürüyor.  Türkiye’de amatör ve yarı profesyonel müzisyenlerin festival programında yer alabilecekleri platforma 12 Mayıs Cuma saat 17:00’ye kadar başvuru yapılabilecek.

Genç müzisyenler seçmelere klasik ya da çağdaş caz türlerinde çalışmaların yanı sıra, fusion caz, rock caz, funk caz, latin caz, pop caz, acid caz, blues, soul, R&B, elektronik caz ve benzeri tarzlardaki demoları ile katılabiliyor. Repertuar, adayların kendi özgün bestelerinin yanı sıra caz standartlarının veya başka parçaların yorumlarından da oluşabilir. Genç Caz’a profesyonel bir albüm yayımlamamış ve müzisyenleri 30 yaşın altında olan topluluklar başvurabiliyor.

Genç Caz Seçici Kurulu tarafından, başvuruların arasından belirlenecek sekiz topluluk, 28 Mayıs Pazar günü Salon İKSV’de yapılacak değerlendirme konserine davet edilecek. Halka açık yapılacak konserde seçici kurul, 15'er dakikadan oluşacak canlı performansları izleyerek 24. İstanbul Caz Festivali’nde yer alacak dört ismi belirleyecek. Kazananlar, festivalin bu yıl da programında olan Parklarda Caz etkinliği kapsamında düzenlenecek ücretsiz Genç Caz konserlerinde yer almaya hak kazanacak. Bu isimler ayrıca, festival kitapçığı ve festivalin resmi web sitesinde, festival sanatçıları içerisinde yer alacaklar.

14 yılda 50 genç cazcı

Genç Caz konserleri, geçen on dört yıl içerisinde 50’nin üzerinde genç caz sanatçı ya da topluluğuna dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı sağladı. Bunun yanı sıra sanatçılar İstanbul Caz Festivali sonrasında başka festivallere katıldılar ve Türkiye ile yurt dışındaki çeşitli caz kulüplerinde sahne alma fırsatı yakaladılar. Geçtiğimiz yıllarda Genç Caz katılımcıları arasında Gevende, Mikado, Ece Göksu, Ozan Musluoğlu, Batuhan Şallıel ve Anıl Şallıel, Volkan Topakoğlu, Yaşam Hancılar, Cihan Mürtezaoğlu, Deniz Taşar, Çağrı Sertel, Ekin Cengizkan, Başak Yavuz gibi isimler var.

Ayrıntılar ve başvuru bilgileri için İKSV Caz Festivali resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler; #caz #iksv #genç cazcılar
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