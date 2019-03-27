Geleceğin yıldızları Bostancı’da parladı

Liseliler, Kadıköy'deki müzik yarışmasında sahne aldı

Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu “fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması”nın, İstanbul elemelerinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan 10 ilden 224 lise, performansıyla göz kamaştırdı. 3 gün boyunca süren ve festival havasında geçen elemelerde kıyasıya rekabet vardı. Büyük heyecana sahne olan eleme etapları, Ankara ve İzmir’de devam edecek.

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, END Productions tarafından 22 yıldır aralıksız düzenlenen “fizy Liselerarası Müzik Yarışması”nda, 81 ildeki 8.000 liseliyi birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Organizasyonun 22. yılında yarışmanın ödülleri arasında, cazip para ödüllerinin yanı sıra, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi’nin üç öğrenciye vereceği Üstün Başarı Ödülleri kapsamında burs ödülleri de yer alıyor. Ayrıca Basın Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde de bir lise ve bir öğrenciye plaket verilecek.