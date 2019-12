Geçmişten günümüze “Varlık”

Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ta “Varlık Bugün” isimli bir panel gerçekleştirildi

Görkem DURUSOY

Varlık, kültür dünyasının gelişiminde önemli rol oynayan, ayrıca edebiyatı diğer disiplinlerden ayırmayan, Türkiye’nin toplumsal, siyasi meseleleriyle ilgili dosyalar hazırlayan sanat dünyasının önemli dergileri arasında yer alıyor. Edebiyattan güncel sanata, sinema ve tiyatrodan çevre sorunlarına, sosyal medyadaki oluşumlara kadar geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Çıkarmış olduğu başarılı sayılarıyla döneme damgasını vuran Varlık dergisi günümüzde genç yazarları bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Derginin yaşamış olduğu gelişim sürecini tüm boyutlarıyla anlamak ve anlatmak amacıyla Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ta “Varlık Bugün” isimli bir panel düzenlendi.

86 YILLIK GELENEK

21 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen panele derginin editörü Mehmet Erte başta olmak üzere dosya editörleri Nilgün Tutal, Yalın Alpay, Burak Sürme gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Erte, “Aslında bir derginin kendini anlatması herhangi bir kişinin çıkıp o güne kadar yapmış olduğu işlerden bahsetmesi biraz garip. O yüzden biz böyle bir şey yapmayacağız. Ama Varlık’ta neyi farklı yapmaya çalıştığımızı söyleyeceğiz.” dedi. Çalışmaları bir zincir şeklinde birbirine bağlayarak büyüttüklerini söyleyen Erte, “Varlığın 86 yılı aşkın süredir yayın yaşamını sürdürmesindeki temel sebep gençlere vermiş olduğu değerdir. Biz bugün burada Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri dolayısıyla toplandık. Bu ödülün gençlik ödülü olması bizim için çok anlamlı çünkü Varlık dergisini yaşatan genç ve dinamik kadrodur.” şeklinde konuştu.

“TARİHE DÖNMEMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Edebi sanatın yanı sıra post modern dünya ve sosyal medya üzerine değerlendirmelerde bulunun Nilgün Tutal “Varlık dergisi söz konusu olduğunda tarihe dönmemek mümkün değil. Son zamanlarda gençlerin edebiyata bakışının eski edebiyatçıları taklit etme yönünde olduğunu görüyoruz. Bu hususta sosyal medyanın payı büyük.” ifadelerini kullandı. Tutal konuşmasını “Sosyal medya devlet ve pazarın denetiminde gelişen bir mecra halini almıştır. Bizim politik ve edebi kişiliğimiz kültür endüstrisinin ürettiği araçların elindedir. Sözlü iletişimimiz dâhil olmak üzere birçok alanda hayatımızı etkileyerek bireyleri gözetim altında tutuyor.” sözleriyle sürdürdü.

“HER ŞEYİ VARLIKTAN ÖĞRENİYORDUK”

Konuşmasında Devrim Erbil’in Varlık ile ilgili düşüncelerini aktaran Yalın Alpay “Sanat dünyasında birçok ünlü ismi tanımış olan kişilerden bir tanesi de Devrim Erbil’dir. Varlık dergisini büyük bir ölçüde önemsemektedir. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi ise bilginin ulaşılması zor olduğu dönemlerde Varlık’ın her yere ulaşmasıdır. Kendisi ‘Biz her şeyi Varlık’tan öğrenmişizdir’ der. Çünkü o dönemde dünyadan, Avrupa’dan, İstanbul’dan yani merkezden taşraya akabilen tek dergi Varlık olmuştur. O yüzden insanlar öğrendikleri her bilgiyi Varlık’tan almıştır.” dedi.

GENÇLERE ÖDÜL

Derginin düzenlemiş olduğu şiir ve öykü yarışmasında dereceye giren gençler de unutulmadı. “Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri” de törenle sahiplerini buldu.

Ödüllendirilen gençlerden biri olan Anıl Cihan “Varlık herkes için çok kıymetli bir dergidir. Ancak edebiyatla ilgilenen gençler için daha özel bir dergidir. Çünkü düzenlemiş olduğu yarışmalarla ya da açmış olduğu köşelerle gençlerin kendini kanıtlamasında, geliştirmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Böyle önemli bir dergide yer almak benim için çok gurur verici oldu.” şeklinde konuştu.

“BABAM GENÇLERİ ÖNEMSERDİ”

Panel sonrasında Varlık dergisinin kurucularından Yaşar Nabi Nayır’ın kızı Filiz Nayır Deniztekin ile kısa bir sohbet şansı yakaladık. Deniztekin dergi ile ilgili olarak “Babam Yaşar Nabi Nayır başından beri gençlere çok önem verdiği için bu ödüle onun adını verdik. Köklü bir geçmişe dayanan dergimizde çok önemli yazarlar yetişti. Günümüzde de okumaya değer veren büyük bir kitle var. Bunun için çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Panel düzenlenen ödül töreninin ardından küçük bir kokteyl yapılarak son buldu.