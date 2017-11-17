Fotoğraf sanatçısı Timurtaş Onan, İstanbul Fotoğraf Galerisi bünyesinde Gece Gündüz Kadıköy konulu yaklaşık 1 yıl sürecek sokak fotoğrafçılığı projesi gerçekleştiriyor.



Bu uzun soluklu projeyle, Anadolu yakasının ilk yerleşim bölgelerinden ve günümüzde de İstanbul’un en hareketli noktalarından olan Kadıköy’ün kendine özgü yaşamını, tarihi yanında modern dokusunu, dinamiğini ve değişimini doğru değerlendirerek gece ve gündüzüyle fotoğraflanması amaçlanıyor.



Çekilmesi planlanan mekanlar ve konulardan bazıları, Kadıköy-Moda nostaljik tramvayı, Haydarpaşa Garı, Yeldeğirmeni ve Moda semtleri, Bahariye Caddesi, Kadıköy çarşısı, Bağdat Caddesi, sahil şeridi, plajlar, parklar, meydanlar, alışveriş ve eğlence merkezleri…



Katılımcıların temel fotoğraf eğitimi almış olması gerekiyor.



Kayıt ve bilgi için: 0530 952 79 73 – 0212 237 36 52

basin@istanbul-fotografgalerisi.com www.istanbul-fotografgalerisi.com

