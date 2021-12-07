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Gazhane öyküleri yazılacak

Mahalle sakinleri ve Hasanpaşa Gazhanesi’nin eski çalışanları, öykü atölyesine davetli

Gazhane öyküleri yazılacak
Gökçe UYGUN

Hasanpaşa’daki Müze Gazhane’de 10 Kasım’dan bu yana her hafta Çarşamba günü yapılan “Gazhane Belleği” adlı öykü atölyesi sürüyor.

Koşuyolu Mahalle Evi’nde 11 yıldır süren Nükhet Eren Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin (Neyya) kurucusu Nükhet Eren’in yürüttüğü bu atölyede, semt sakinleri ve fabrikanın eski çalışanları, atölye katılımcılarıyla buluşuyor. Atölyenin bir dersinde, gazetemizde yayınladığımız Gazhane’nin son müdürü Türker Erdağ ile röportaj ele alındı. Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Ali Ekşi ile de görüşen atölye ekibi, el ilanları hazırlayarak mahalleye dağıttı. 

Yazar Nükhet Eren, “Gazhane’ye ve Hasanpaşa Mahallesi’ne dair anılarını paylaşmak isteyen herkesi atölyemize davet ediyoruz. Gelin hatıralarınızı anlatın, öyküler yazalım ve bu öykülerimizi bir kitapta toplayalım” çağrısını yaptı. 



 

Etiketler; #gökçe uygun #hasanpaşa gazhanesi #öykü #atölye
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