Haftalık Bağımsız Gazete 08 Şubat 2019
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Gazanfer Özcan vedasının 10. yılında anılıyor

Tiyatronun duayenlerinden usta sanatçı Gazanfer Özcan, ölümünün 10. Yılında “Matruşka” adlı oyunla Kadıköy’de anılacak

Gazanfer Özcan vedasının 10. yılında anılıyor
Gazete Kadıköy

Tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan, kendisinin ve yine kendi gibi oyuncu olan eşi Gönül Ülkü’nün adını taşıyan Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki sahnede, bir tiyatro oyunuyla anılıyor.

Her yıl bir oyunla ustayı anan Kadıköy Belediyesi, Özcan’ın ölümünün 10. yılında Şehir Tiyatroları’nın bir oyununu izleyicilerle buluşturacak.

İBB Şehir Tiyatroları’nın “ Matruşka” oyunu, 17 Şubat Pazar günü 20.00’de Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde ücretsiz sahnelenecek.

Türkiye tiyatrosunun usta kalemlerinden Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı, Bora Seçkin’in yönettiği oyunda Cem Karakaya ve Derya Yıldırım rol alıyor.

Oyunun konusu ise kısaca şöyle: “ Bir kadın... Bir erkek... Bir ilişki... Kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar...  Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, birarada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor.”

Etiketler; #anma #gazanfer özcan #matruşka
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