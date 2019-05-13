Galip Tekin anısına: “Çizgiden Heykele”

2017 yılında hayatını kaybeden, Türk çizgi roman tarihinin unutulmaz isimlerinden Galip Tekin’in çizimleri, kendi öğrencilerinin yaptığı heykellerle yeniden hayat buldu

Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde 20 yılı aşkın süre dersler veren Galip Tekin’in öğrencileri, hocalarının çizimlerini heykele dönüştürdü. 2018 yılında başlayan proje sonunda Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde “Çizgiden Heykele” isimli sergi açıldı. 11 Mayıs Cumartesi günü açılan sergi 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

SERGİNİN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Karikatür, çizgi roman alanındaki öncü rolüyle hatırlanan Galip Tekin anısına oluşturulan sergiyi, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Nilgün Çakmak şöyle anlattı: “Galip Tekin, Boğaziçi Güzel Sanatlar Bölümü’nden bölüm arkadaşımızdı. Galip ile bizim ortak projemizdi bu. Heykel dersleri veriyordum, öğrencilerimi ona gönderip çizimlerini yapacaklar sonra heykele dönüştürecektik. Fakat Galip’in ani ölümünden sonra bir karar aldık geçen sene ve bu çalışmayı onun anısına yapmaya karar verdik. Galip’in kendi öğrencilerine dağıttığı çizimleri toparladık ve aynısına sadık kalabilmeye çalışarak bu heykelleri ortaya çıkardık. Çizgilerini de aynı şekilde korumaya çalıştık. Dolayısıyla bu çalışma kendi türünün ilk örneği oldu. Şimdiye kadar profesyonel olmayan bir ortamda, çizimleri alıp heykele dönüştürmek ve sergi oluşturmak daha önce yapılmadı.”

Sergi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eserlerinin yanı sıra Saint Michel Fransız Lisesi’nden öğrencilerin de eserlerini içeriyor. Bu bağlamda Nilgün Çakmak serginin ortak çalışma ürünü olduğunu söyledi. Saint Michel Fransız Lisesi öğretmeni Duygu Bağlan ve Galip Tekin’in portresini yapan Aydın Sofu da sergiye katkı veren isimlerden. Çakmak, serginin Galip Tekin’i anmak için en güzel yöntem olduğunun altını çizdi.

“ÖĞRENCİLERİYLE YAŞAYAN BİRİSİYDİ”

Çakmak, 16 senedir Galip Tekin’i tanıdığını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Öğrencilerin çok sevdiği bir hocaydı ve 70-80 öğrenci kabul ederdi. Ben ‘Nasıl alıyorsun bu kadar öğrenciyi?’ diye sorduğumda, ‘Olsun herkes kendince bir şeyler alır’ derdi. Öğrenciler de çok severlerdi. Hepimiz için büyük bir kayıp oldu. Her hoca aynı iletişimi kuramayabiliyor, o öğrencileriyle yaşayan birisiydi.”

Sergi açılışında Galip Tekin’in ablası Nedret Tekin de hazır bulunurken, Tekin hissettiklerini şöyle aktardı: “Galip, unutulmayacak birisi ve nadir gelen insanlardan. Böyle bir serginin açılması çok hoşuma gitti. Onun ismini de yaşatacaktır, eşi benzeri yok bu serginin. Kardeşime çok üzülüyorum ama çok mutluyum.”

Galip Tekin kimdir?

Galip Tekin, fantastik ve bilim kurgu tarzındaki eserleriyle tanınan çizgi romancıdır. 20 Nisan 1958 tarihinde Konya’da doğdu. Lise yıllarında sinema makinistliği, araba yıkayıcılığı gibi işlerde çalıştı. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümünde okudu. Eğitimini yarıda keserek biriktirdiği amatör karikatürlerini Oğuz Aral’a götürdü. Kısa bir süre sonra Gırgır dergisinde çizmeye başladı.

Fantastik ve bilim kurgu tarzdaki eserleriyle tanınan Tekin, Gırgır dergisinde yetişti. Oğuz Aral döneminin Gırgır’ında, komik, fantastik ve absürt öyküler çizerek başladığı çizgi romanları, giderek daha çok bilim kurguya yaklaşmış ve mizahi olmaktan uzaklaşmıştı.

Galip Tekin, Gırgır mizah dergisinde Oğuz Aral döneminin bitmesinden sonra hemen hemen bütün mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğinin yanı sıra Taksim’in bir dönemin en popüler barı olan Kemancı’nın ortağı ve işletmecisi olan Galip Tekin, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

Galip Tekin, Lak Lak dergisini çıkardı. 1982 bilimkurgu hikâyelerini çizmeye başladı (Acayip Palas Oteli, Profesyonel, Bir Küçük Kara Delik, Alavarza v.s…). 1989’da resimli roman dergisi Dıgıl’ı çıkardı. Dıgıl’da uzun süre resimli roman senaryosu yazdı. Kendi yazıp çizdiği 500’ün üzerinde resimli roman vardır. 1990 yılında Latif Demirci’yle birlikte Strasbourg Resimli Roman Festivali’ne katıldı. Leman Dergisi’nde yazıp çizdi.

Galip Tekin hikayelerine başlarken ilk karede kendi yer alır, hikayeyle ilgili kısa bilgiler verirdi. Bazen de başkarakter kendisi olurdu. Usta karikatürist, kara delikler, hiçbir yerde göremeyeceğimiz makineler, zamanda yolculuklar, boyutlar arası yolculuklar ve savaşlarla maceradan maceraya atlardı. Sevilen bazı öyküleri Alavarza, Delik, Son Neoplan, Tursuntur olarak sayılabilir. Haftalık dergilerde devamı haftaya şeklinde uzun soluklu yayınlanan bu öyküler, 2011 senesinde albümleştirilerek yayınlanmaya başlandı.

Son olarak Uykusuz dergisinde çizen Tekin’in Hikâyelerinden yola çıkılarak 2012 yılında Acayip Hikayeler adlı bir dizi yayınlanmış, 2012-2013 sezonunda yayından kaldırılmıştır. Galip Tekin ayrıca 2016’da çizgi roman dergisi olarak çıkan “Hortlak” dergisinde de çiziyordu. Galip Tekin, 6 Temmuz 2017 günü İstanbul Arnavutköy’deki evinde hayata gözlerini yumdu.