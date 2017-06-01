Fransız gazetesinde bir gün…

Merkezi Moda Caddesi’nde bulunan Fransız gazetesi Aujourd'hui la Turquie gazetesi, 12. kuruluş yılını kutlamak için 8 Haziran'da yazıişlerini okuyucularına açıyor

Fransız vatandaşı Kadıköylü gazeteci, Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Latif bu vesileyle gazetenin ofisini 'tropikal pop up' mağazaya dönüştürerek Afrika ve Güney Amerika tasarım ve yaratıcılığının Moda'nın kalbinde atmasını sağlayacak. Gazetenin yazıişleri ofisinde, o gün Moda'da, bir yandan Afrika ve Güney Amerika'dan esinlenen sanatçı ve tasarımcılarla karşılaşacak, onların takı, aksesuar, dizayn, ev dekorasyonu ve resim gibi eserlerini görebileceksiniz. Ayrıca gazetenin genel yayın yönetmeni Latif ve diğer gazete çalışanlarıyla yapacağınız karşılıklı sohbette dünyadaki gelişmeleri değerlendirebileceksiniz.

12 yıldır Moda’da

2005’te yayınlanmaya başlayan Türkiye’nin ilk ve tek Fransızca gazetesi olan Aujourd'hui la Turquie ( Türkiye’nin Bugünü), Türkiye gündemini Fransızca olarak okurlarına aktarıyor. Bazen 16 bazen de 24 sayfa olarak basılan tabldoit boydaki renkli gazete ayda bir yayınlanıyor. Yönetim merkezi Moda’da. İstanbul, Ankara, Paris, Cenevre, Brüksel gibi merkezlerde dağıtımı yapılıyor. THY’nin Fransızca konuşulan ülkelere uçuşlarında dağıtılıyor. Gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmeni Hüseyin Latif, amaçlarını, “Türkiye’nin güzel yanını Avrupalıya, özellikle Fransızca okuyan kesime kendi dilinde anlatmak” şeklinde özetliyor. Latif, Fransız gazetesinin Kadıköy ile bağını da “Saint Joseph Mezunlar Derneği gazetemize çok ilgi duyar ve her ay gazete de satın alarak dernek lokaline gelip giden üyelerin okumasını sağlarlar. Moda’da Fransızca konuşan epeyce bir kitle var, onlar da gazetemizin sıkı takipçisi. Öte yandan, Moda’da ve Kadıköy’de önemli kurumlarda ve sosyal alanlarda gazetemize rastlamak mümkün. Pek çok Kadıköylü sima da sayfalarımıza konuk olmuştur. Kadıköy’deki pek çok kuruluş, hatta esnaf da okurlarımıza aşinadır. Kadıköy’ü ve Kadıköylüleri sayfalarımızda yansıtmayı seviyoruz” diye anlatıyor.